Infosalus.- La OMS, FAO y OMSA consideran que el riesgo de la gripe aviar para la salud mundial es bajo

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) han publicado un documento en el que consideran que el riesgo para la salud pública mundial que plantean los virus de la gripe A(H5) es bajo. No obstante, señalan que el riesgo de infección para las personas expuestas de forma profesional o frecuente (por ejemplo, con aves de corral domésticas) es de bajo a moderado, dependiendo de las medidas de mitigación del riesgo y de higiene aplicadas y de la situación epidemiológica local de la gripe aviar. Así, las organizaciones indican que la transmisión entre animales continúa produciéndose y, hasta la fecha, se está notificando un número creciente, aunque todavía limitado, de infecciones en humanos. Aunque se espera que se produzcan más infecciones en humanos asociadas a la exposición a animales infectados o entornos contaminados, aseguran que el impacto global en la salud pública de dichas infecciones a nivel mundial, en la actualidad, se considera menor. "La evaluación podría cambiar si se dispone de información epidemiológica o virológica adicional", añaden. Debido al riesgo potencial para la salud humana y a las implicaciones de largo alcance de la enfermedad para la salud de las aves y el ganado, las organizaciones subrayan que la notificación oportuna a las autoridades mundiales y el uso de un enfoque 'Una sola salud' son esenciales para abordar eficazmente la gripe aviar. INFECCIÓN EN ANIMALES Hasta la fecha, se han detectado virus de la gripe aviar H5 en aves y/o mamíferos en todos los continentes excepto en Oceanía. Los clados predominantes del virus H5 que circulan actualmente en todo el mundo incluyen los clados 2.3.2.1 y 2.3.4.4. Entre el 1 de marzo y el 1 de julio de 2025, se han notificado 807 brotes adicionales de A(H5N1) en animales (incluidas especies de aves y mamíferos). De ellos, 268 brotes se produjeron en aves de corral (de cualquier sistema de cría), 389 brotes en aves silvestres y 92 brotes en especies de mamíferos. En Camboya, 9 de los 14 brotes en aves de corral se produjeron en las proximidades de los casos humanos notificados. DETECCIONES EN HUMANOS Desde la última evaluación conjunta de abril de 2025 y hasta el 1 de julio de 2025, se han detectado 16 casos humanos adicionales de infección por virus A(H5N1). De estos, nueve se detectaron en Camboya, dos en Bangladesh y la India, y un caso en China, México y Vietnam. De los nueve casos detectados en Camboya, cuatro fallecieron. Los casos detectados en la India y México también fueron mortales. Todos los casos, excepto dos, informaron de una exposición directa o indirecta a aves domésticas. Se determinó que la fuente de infección del caso de México era probablemente la exposición indirecta a aves domésticas o silvestres, y no se disponía de información sobre la exposición en uno de los casos de la India. No se sospechó que hubiera transmisión entre humanos asociada a estos casos confirmados. Los virus del caso de la India y de los dos casos de Bangladesh pertenecen al clado 2.3.2.1a de los virus HA. Los virus de todos los casos de Camboya pertenecen al clado 2.3.2.1e de los virus. Los virus de los casos de China y México pertenecen al clado 2.3.4.4b de los virus. RECOMENDACIONES Las organizaciones recomiendan que los Estados miembros y las autoridades nacionales aumenten la vigilancia y la atención en las poblaciones humanas, especialmente entre las personas expuestas por motivos laborales, ante la posibilidad de infecciones zoonóticas. También aconsejan evaluar y reducir el riesgo entre las personas expuestas por motivos laborales utilizando métodos como la detección activa de casos y métodos moleculares y serológicos, reduciendo la exposición ambiental y proporcionando equipos de protección personal adecuados y apropiados. Asimismo, se debe realizar una detección activa de casos en torno a los casos humanos sospechosos y confirmados para determinar si hay casos adicionales o indicios de transmisión entre humanos. Además, se pide colaborar con los organismos nacionales y los socios para comprender mejor la exposición y el riesgo de la leche cruda/sin pasteurizar y los productos lácteos.