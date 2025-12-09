Infosalus. La OMS subraya la importancia de generar más evidencia sobre la eficacia y la seguridad de la medicina tradicional.

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Sylvie Briand, ha subrayado este martes la importancia de generar más evidencia sobre la eficacia y la seguridad de la medicina tradicional, que ofrece un "amplio rango de tratamientos y enfoques" aplicables a diferentes circunstancias, si bien menos del 1 por ciento de la financiación mundial para la investigación en salud se destina actualmente a la medicina tradicional. "En materia de salud, todos buscamos la mejor solución posible. La medicina tradicional ofrece una amplia gama de tratamientos y enfoques que se aplican en diferentes circunstancias. Esta diversidad es una ventaja, ya que representa innumerables soluciones potenciales a los problemas de salud. Sin embargo, también supone un desafío para la ciencia", ha declarado en una rueda de prensa. Briand ha señalado que el papel de la ciencia en esta materia "es claro", y que debe aplicar métodos rigurosos para evaluar la seguridad, la utilidad y la eficacia de los tratamientos y los enfoques farmacológicos, tras lo que ha recordado que la medicina se basa en métodos estandarizados y resultados reproducibles en diferentes contextos. "¿Por qué es tan difícil estandarizar la medicina tradicional? En primer lugar, debido a la inmensa variedad de métodos, fármacos y enfoques. En segundo lugar, porque a menudo trata a cada paciente de forma única, considerando no solo su condición actual, sino también su salud general y el entorno. En tercer lugar, muchas prácticas tradicionales se transmiten oralmente, lo que da lugar a enfoques personalizados que varían según el profesional", ha detallado. EL PAPEL DE LA IA EN LA MEDICINA TRADICIONAL Sin embargo, ha considerado que estos desafíos pueden ser superados gracias a la aplicación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), que puede analizar millones de compuestos, ayudar a comprender la compleja estructura de los productos herbales y a extraer los componentes relevantes para maximizar los beneficios y minimizar los efectos adversos. La IA puede igualmente preservar la "sabiduría ancestral" al digitalizar millones de textos de medicina tradicional, lo que los hace "accesibles" para la investigación, y conecta "el pasado y el futuro". De forma parecida se ha pronunciado la directoria de IA del Centro Global de Medicina Tradicional (GTMC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Shyama Kuruvilla, quien ha coincidido en que los avances en IA, genómica, biología de sistemas y medicina de precisión ofrecen "amplias posibilidades" para estudiar y aplicar la medicina tradicional con rigor y a gran escala. Por otro lado, Kuruvilla ha destacado que la gran mayoría de los Estados miembros de la OMS reportan un uso de la medicina tradicional de entre el 40 y el 90 por ciento de la población. "Dado que la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios de salud esenciales, la medicina tradicional suele ser la atención más cercana o la única disponible para muchas personas. Entre otras cosas, es la opción preferida porque es personalizada y holística, está alineada bioculturalmente y promueve el bienestar general en lugar de tratar únicamente síntomas específicos de una enfermedad", ha expresado. Tras ello, ha expuesto que en los países en los que la medicina tradicional es más popular existe una "amplia y diversa" fuerza laboral que brinda este tipo de servicios, desde curanderos comunitarios hasta médicos e investigadores con formación universitaria. Su demanda global está aumentando debido a las enfermedades crónicas, las necesidades de salud mental, la gestión del estrés y la búsqueda de un significado holístico y personalizado, por lo que también ha señalado los retos que tienen que ver con la desinformación, el abastecimiento sostenible o de preservar la biodiversidad. Es por ello por lo que ha destacado la importancia de lograr una regulación de la medicina tradicional, de forma que se base en los métodos científicos "más avanzados y de vanguardia", y para lo que la OMS ya cuenta con diversos enfoques que abarcan desde la investigación hasta el análisis de normas basadas en evidencia, pasando por la colaboración con iniciativas como la Cooperación Regulatoria Internacional para Medicamentos Herbarios (IRCH) en el desarrollo de una farmacopea herbaria internacional. UNA BIBLIOTECA GLOBAL DE MEDICINA TRADICIONAL Asimismo, y con motivo de la Segunda Cumbre Global de la OMS sobre Medicina Tradicional, se ha desarrollado una agenda global de la medicina tradicional que proporciona una hoja de ruta orientada a la inversión, prioriza la investigación y garantiza los principios éticos y de Derechos Humanos. La OMS también prevé presentar diversas iniciativas como la Biblioteca Global de Medicina Tradicional de la OMS, una plataforma digital innovadora y pionera con más de 1,6 millones de registros científicos sobre medicina tradicional, y que incluirá sus mapas de brechas de evidencia, catálogos de bases de datos y un modelo de IA adaptado a la medicina tradicional. Además, la reunión inaugural del primer Grupo Asesor Técnico Estratégico (STAG) sobre medicina tradicional, compuesto por expertos de todo el mundo, ayudará a fortalecer el liderazgo científico de la OMS brindando asesoramiento técnico, científico y estratégico sobre medicina tradicional y complementaria, lo que incluye la definición de la agenda y las prioridades de investigación, el establecimiento de estándares mundiales y la orientación para la integración basada en evidencia en los sistemas de salud. El evento servirá para mostrar la Red de Datos de Medicina Tradicional (TMDN), una red global de datos que integra y analiza datos sobre medicina tradicional, complementaria e integrativa, con el respaldo de expertos y centros de referencia, y que presenta "por primera vez" un conjunto armonizado de 31 indicadores básicos y 15 complementarios para ayudar a los países a evaluar y fortalecer sistemáticamente la integración de la medicina tradicional en sus sistemas nacionales de salud. Del mismo modo, se hablará sobre el sistema de Elección de Salud Informada, con el que se busca evaluar la seguridad y la eficacia de las prácticas de medicina tradicional en su contexto cultural, así como promover la toma de decisiones informada para empoderar a las personas a la hora de integrar de forma segura estas prácticas en su atención médica. Los expertos también presentarán el borrador del Marco de la OMS sobre Conocimientos Indígenas, Biodiversidad y Salud, desarrollado conjuntamente con pueblos indígenas, para fortalecer la participación indígena en la gobernanza mundial de la salud y la biodiversidad, basado en la confianza, la colaboración y la cocreación. Por último, se van a anunciar 21 innovaciones y soluciones de medicina tradicional presentadas durante el encuentro, seleccionadas entre más de un millar de propuestas globales.