Infosalus.- La Policía retira un disco duro del CNIO por la investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press). Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado este lunes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para solicitar información en el marco de la investigación en curso por presuntas irregularidades en la institución y, según fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, solo se ha retirado un disco duro sin llevarse ordenadores ni otros dispositivos. Desde el Ministerio han aclarado que no se ha tratado de un registro, sino únicamente de una solicitud formal de información. Así, apuntan que el CNIO ha colaborado facilitando la documentación requerida. Asimismo, el Ministerio ha reiterado su compromiso de colaboración absoluta con la justicia y su determinación frente a cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO. La actuación policial se produce después de que Fiscalía Anticorrupción de Madrid abriera diligencias tras la denuncia presentada por dos exdirectivos del CNIO apuntando a una supuesta trama que pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años mediante el posible amaño de contratos. El pasado 25 de noviembre, el Patronato del CNIO aprobó que se ejecutara de forma inmediata una reordenación de la organización e informó de la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación actual del centro. También subrayó su colaboración total con cualquier tipo de irregularidad que se haya podido producir en el pasado.