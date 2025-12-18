Infosalus.- La semaglutida para diabetes lidera el gasto en farmacia, con US$404 millones facturados en 2024

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - La semaglutida, financiada en España para el tratamiento de la diabetes tipo 2, es el principio activo con mayor gasto en farmacia durante el año 2024, con 403,9 millones de euros facturados, lo que supone un aumento del 36,2% respecto al año anterior, según se desprende del informe 'Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024', publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad.

Según recoge el documento, el año pasado se facturaron 1.200,3 millones de envases a través de recetas médicas de SNS, lo que supuso un gasto farmacéutico total de 13.865 millones de euros, un 4,9% más (650 millones) que en 2023, y un 44,4% más que en 2013 (4.261 millones).

Por habitante, el gasto farmacéutico a través de receta es de 285,2 euros por habitante en 2024, lo que supone un 3,8% (10,4 euros) más que en 2023 y un 39,9% (81,4 euros) más que en 2013. Extremadura se sitúa como la comunidad con el mayor gasto por habitante (393,8 euros), un 43% más que la media nacional, seguida por Asturias (351,8 euros) y Castilla y León (345,4). A la cola, están Melilla (233,2), Cataluña (235,8) e Islas Baleares (239,8).

A 31 de diciembre de 2024, la prestación farmacéutica del SNS incluía 22.557 presentaciones de medicamentos, lo que representa un 68,4% sobre el total de los medicamentos autorizados en España, así como 4.680 productos sanitarios. A lo largo del año pasado, se incorporaron a la financiación pública 1.269 nuevas presentaciones, un 46% más que en 2023.

Además, entre 2023 y 2024 se introdujeron en la prestación farmacéutica del SNS 39 nuevos principios activos con designación como medicamentos huérfanos (17 en 2024 y 22 en 2023), lo que supone que el 33,1% de los nuevos principios activos que se han incluido en la prestación farmacéutica del SNS son para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades raras.

AUMENTA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

De las 22.557 presentaciones de medicamentos financiadas, el 57,6% corresponden a medicamentos genéricos. Para Sanidad, esto "refuerza el papel de estos fármacos en la eficiencia del sistema", a lo que se suma que su consumo de medicamentos genéricos ha seguido aumentando y supuso en 2024 el 47,4% del total de los envases de medicamentos facturados a través de receta y un 24,5% del gasto.

El informe señala que el paracetamol se mantiene como el principio activo más consumido en número de envases de presentaciones genéricas tanto en 2023 como en 2024, con 60,3 millones de envases facturados en 2024. En segunda posición se sitúa el omeprazol, con 49,1 millones de envases, seguido del analgésico metamizol, con 29,7 millones de envases.

El informe también recoge que el gasto farmacéutico en hospitales se ha situado en 9.879 millones de euros en 2024. En este caso, tres subgrupos terapéuticos producen alrededor del 60% del total de gasto de la farmacia hospitalaria, los agentes antineoplásicos (27,1%), los inmunosupresores (23,7%) y los antivirales de uso sistémico (7,4%).

En el ámbito hospitalario, el consumo de biosimilares alcanzó los 1.522,9 millones de euros, lo que implica el 11,9% del gasto total hospitalario de medicamentos. A su vez, el consumo de medicamentos huérfanos en los hospitales de la red pública fue de 1.342,1 millones de euros, un ocho por ciento más respecto a 2024.

En una comparación con 13 países del entorno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con datos de 2023 y 2022, España se sitúa como el tercer país en ventas farmacéuticas en ambos años, con unas ventas de 23.990 millones de euros en 2023 y 23.155 millones en 2022, solo por detrás de Alemania (56.026 millones de euros en 2022) e Italia (26.306 millones de euros en 2023 y 24.998,7 millones en 2022).

Asimismo, el documento muestra que España cuenta con 22.207 oficinas de farmacia que participan en la prestación farmacéutica del SNS, siete más que en 2023 y 857 más que en 2010. Así, en 2024 había de media una farmacia por cada 2.189 habitantes. Ceuta y Melilla son las comunidades que tienen mayor número de habitantes por farmacia (3.466 y 3.439 respectivamente), mientras que en Navarra y Castilla y León la población por farmacia es menor (1.152 y 1.502).

Cada farmacia facturó a través de recetas médicas del SNS una media mensual de 4.497 envases, mientras que en 2023 fueron 4.358 envases. La venta media mensual por oficina de farmacia es de 61.924 euros, mientras que en 2023 fue de 58.580 euros. Las farmacias de Ceuta son las que tienen mayores ventas medias mensuales en 2024 (95.584 euros), mientras que en las farmacias de Navarra las ventas descienden a 28.366 euros.