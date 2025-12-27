Infosalus.- La semFYC pide reforzar la preparación sanitaria y la detección temprana de epidemias en poblaciones de riesgo

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha destacado este sábado, con motivo del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, la importancia de reforzar la vigilancia sanitaria, la preparación del sistema de salud y la detección temprana de enfermedades emergentes, especialmente en poblaciones de riesgo.

La preparación y la vigilancia temprana son "esenciales" para detectar brotes antes de que se conviertan en crisis sanitarias, señala el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y portavoz del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la semFYC, el doctor Javier Arranz, quien advierte de que también son importantes para "que los profesionales cuenten con criterios claros de actuación y con estructuras de coordinación que faciliten decisiones rápidas y bien fundamentadas".

En el ámbito de la Atención Primaria, señalan que los planes de preparación deberían contemplar dos líneas de actuación prioritarias. La primera tendría que centrarse en la vigilancia de poblaciones con riesgo de exposición a zoonosis, incorporando en las anamnesis la actividad laboral o el entorno de quienes trabajan o viven en granjas, así como el registro de esta información en la historia clínica para favorecer una detección más temprana de posibles brotes.

La segunda línea apunta a la necesidad de formación específica para los equipos de Atención Primaria, especialmente en aquellos centros ubicados en áreas próximas a explotaciones ganaderas, con el objetivo de mejorar la identificación precoz de patologías emergentes. "Muchas de estas patologías pueden presentarse inicialmente como enfermedades raras y, si no existe la formación adecuada, pueden escapar al diagnóstico habitual. Por eso es tan importante reforzar la sensibilización y dotar a los profesionales de herramientas actualizadas para reconocer signos tempranos y actuar con rapidez", afirma Arranz.

En el contexto actual, donde conviven amenazas de distinta naturaleza -como la gripe aviar, el virus H7 en regiones asiáticas o el aumento sostenido de casos de dengue-, señalan que resulta "fundamental reforzar la información dirigida a la ciudadanía".

"La información clara y el autocuidado son herramientas fundamentales para que la ciudadanía pueda reconocer cuándo es necesario consultar y evitar exposiciones innecesarias", concluye Javier Arranz. Este especialista en Medicina Familiar y Comunitaria recuerda que la actuación responsable de cada persona contribuye a limitar la propagación de estas enfermedades y a proteger a los grupos más vulnerables.

GRIPE AVIAR, H7 O DENGUE, EN EL PUNTO DE MIRA

Actualmente, la gripe aviar se mantiene como una de las patologías bajo estrecha vigilancia, especialmente por su capacidad de salto entre especies, un fenómeno conocido como zoonosis. Según los últimos datos de la UE, entre el 6 de septiembre y el 28 de noviembre de 2025 se registraron 2.896 detecciones del virus de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres de 29 países europeos, de las cuales 94 se produjeron en España, cifras que superan ampliamente los registros de años anteriores.

Este aumento se atribuye a la presencia de aves inmunológicamente ingenuas -es decir, que nunca han estado expuestas al virus- y a la introducción de una nueva variante más transmisible del virus A(H5N1). A pesar de ello, no existe evidencia de contagio sostenido de humano a humano, requisito indispensable para considerar un riesgo real de pandemia.

Por su parte, el virus H7, muy contagioso y clínicamente grave, mantiene focos activos en ciertas regiones de China, donde coinciden granjas y rutas de aves migratorias. Los expertos señalan que para que se produzca un contagio sostenido entre humanos sería necesario un salto genético de gran magnitud.

En cuanto al dengue, a pesar de su elevada transmisión vectorial, no se considera una amenaza pandémica global. En España, los casos han alcanzado cifras récord en los últimos tres años, con 1.119 notificados en 2024, según el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.