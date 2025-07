Infosalus.- La Sermef alerta del incremento de lesiones en deportistas ocasionales durante el verano

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) alerta del incremento de lesiones musculoesqueléticas durante el verano, especialmente entre personas que no practican ejercicio habitualmente y deciden iniciar actividades físicas de intensidad moderada o alta sin preparación previa. Las vacaciones, el buen tiempo y el tiempo libre animan a muchas personas a hacer deporte, pero "si no se está entrenado", estas prácticas pueden derivar en lesiones musculoesqueléticas e incluso traumatismos de mayor gravedad que duren todo el año, señalan desde la SERMEF. Entre las lesiones más frecuentes registradas por la SERMEF se encuentran las sobrecargas musculares, tendinitis o esguinces, normalmente provocadas por marchas por el monte o senderismo prolongado en personas que no caminan largas distancias habitualmente. Asimismo, las lesiones en el hombro, el codo o el tobillo provocados por movimientos repetitivos sin entrenamiento previo también son muy frecuentes por el ejercicio realizado en la playa, como las palas. Igualmente, el calzado veraniego inadecuado como chancletas, sandalias sin sujeción o calzado plano favorece lesiones en los pies, como fascitis plantar, metatarsalgia, tendinitis del Aquiles o tendinopatías en los músculos peroneos y tibial posterior, explica la sociedad. "Caminar largas distancias durante el turismo urbano parece una actividad inofensiva, pero cuando se realiza con un calzado que no sujeta bien el pie, puede producir alteraciones en la pisada y sobrecargas que derivan en lesiones dolorosas", recuerdan. En este sentido, desde la SERMEF insisten en realizar cualquier actividad física pero "con sentido común y con la preparación adecuada", especialmente si no se practica deporte de forma regular. Así, los especialistas recomiendan calentar antes de iniciar cualquier ejercicio; estirar después de finalizar la actividad; empezar de forma progresiva y aumentar la intensidad poco a poco; usar ropa y calzado adecuados; hidratarse adecuadamente; y consultar con un profesional si se desea comenzar un nuevo deporte o rutina de ejercicio.

LA NACION Lesiones

servicio-de-noticias