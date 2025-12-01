Infosalus.- La Sociedad de Inmunoterapia del Cáncer premia una nueva inmunoterapia celular para la leucemia linfoblástica

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El congreso de la Sociedad de Inmunoterapia del Cáncer (SITC, por sus siglas en inglés) ha premiado un estudio que presenta una nueva inmunoterapia celular para mejorar el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de células B (B-ALL), del que son autores investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

Titulado 'CD22 CAR-T cells secreting CD19 T-cell engagers for improved control of B-cell acute lymphoblastic leukemia progression' y publicado en Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC), el estudio "destaca el potencial de la terapia CAR-STAb-T en situaciones clínicas complejas, y subraya su ventaja frente a las terapias CAR-T convencionales, que no se han mostrado del todo efectivas a largo plazo", explican sus autores principales Luis Álvarez-Vallina, jefe de la Unidad de Investigación Clínica en Inmunoterapia del Cáncer Hospital Universitario 12 de Octubre-CNIO, y Clara Bueno y Pablo Menéndez, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

Javier Arroyo, investigador del grupo de Álvarez Vallina en el Hospital Universitario 12 de Octubre, y Aida Falgás, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, son primeros coautores del trabajo.

El premio 2025 'JITC Best Immune Cell Therapies and Immune Cell Engineering Paper Award' reconoce la novedad y el impacto del enfoque expuesto en el trabajo, junto con su validación en modelos tumorales de pacientes.

BIESPECÍFICOS Y CAR-T, EN UNO

La leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B) es un tipo de cáncer de la sangre muy agresivo. Es el más frecuente en la infancia -constituye el 35 por ciento de los tumores pediátricos-, pero afecta a personas de cualquier edad.

La primera opción de tratamiento para la LLA-B hoy día es la quimioterapia, basada en administrar tóxicos que eliminan células tumorales. Cuando no funciona se emplea la inmunoterapia, que pasa por activar contra el tumor a las propias defensas del organismo.

En concreto, se administran anticuerpos biespecíficos, que ponen en contacto a las células defensivas linfocitos T con las células tumorales. Otra opción es la inmunoterapia con células CAR-T, basada en extraer linfocitos T del paciente y modificarlos en el laboratorio para que, una vez reinyectados, puedan reconocer las células tumorales y atacarlas.

Ambas opciones, los anticuerpos biespecíficos y las CAR-T, han mejorado el tratamiento de los casos resistentes de leucemia linfoblástica aguda de células B. Pero algunos pacientes siguen sin responder, y más de la mitad de los que sí responden sufre recaídas.

El nuevo trabajo publicado ahora en 'Journal for Immunotherapy of Cancer presenta una tercera vía que combina las anteriores: una terapia CAR-T que produce un anticuerpo biespecífico.

"La relevancia clínica de este trabajo radica en su capacidad para reducir las recaídas de pacientes tratados con terapias CAR-T tradicionales", explican los autores. "Además, no solo atacan directamente las células tumorales, sino que también reclutan linfocitos T no modificados, amplificando significativamente la respuesta inmunitaria", finalizan.