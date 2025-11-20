Infosalus.- La suplementación con un agente simbiótico mejora la función hepática y vascular en un modelo experimental de colestasis

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un estudio realizado por investigadores españoles ha observado que la suplementación con un agente simbiótico mejora la función hepática y vascular en un modelo experimental de colestasis, por lo que las terapias dirigidas a la microbiota intestinal podrían representar una vía prometedora para mitigar sus complicaciones.

La colestasis hepática es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de ácidos biliares en el hígado, generando daño hepático, alteraciones renales y vasculares, e inflamación sistémica. En los casos avanzados, el trasplante hepático sigue siendo la única opción curativa, lo que impulsa a la búsqueda de abordajes complementarios seguras y efectivas que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

En este contexto, los probióticos y prebióticos —y su combinación en simbióticos— han mostrado potencial para modular la microbiota intestinal y reducir la inflamación en distintas enfermedades hepáticas.

El estudio, liderado por Javier Blanco Rivero (investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares, CIBERCV) ha analizado los efectos de un simbiótico comercial, 'Prodefen', en ratas con colestasis inducida quirúrgicamente.

Los resultados, publicados en Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, revelan que, aunque el simbiótico no modificó de forma significativa la composición de la microbiota intestinal, sí redujo la endotoxemia —la presencia de componentes bacterianos con efecto proinflamatorio en la sangre— y aumentó los niveles de ácidos grasos de cadena corta (acetato, propionato y butirato), metabolitos con efectos antiinflamatorios y protectores sobre el hígado y los riñones.

"También observamos una normalización en la presión arterial, asociada a una mejora en la función de la inervación perivascular mesentérica, con incrementos en la liberación de noradrenalina y óxido nítrico, y una regulación del neuropéptido CGRP, implicado en la vasodilatación del lecho vascular mesentérico", explican los autores.

En conjunto, la suplementación con 'Prodefen' mejoró las alteraciones sistémicas asociadas a la colestasis hepática, concretamente las observadas a nivel hepático, renal y vascular, aunque no consiguió revertir completamente el daño.

"Las terapias dirigidas a la microbiota intestinal podrían representar una vía prometedora para mitigar las complicaciones de la colestasis y otras enfermedades hepáticas, favoreciendo una mejor función metabólica y circulatoria", concluye el personal investigador.