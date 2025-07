Infosalus.- Las CCAA piden a Sanidad compromiso presupuestario para seguir negociando el Estatuto Marco, según el consejero de CyL

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez ha señalado que las comunidades autónomas, "independientemente de su signo político", han reclamado la necesidad de que el Estatuto Marco del personal sanitario cuente con un informe de viabilidad, solvencia jurídica y compromiso presupuestario por parte del Ministerio de Sanidad para continuar con las negociaciones. Así se lo han trasladado este miércoles los consejeros a la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según ha informado Vázquez a los medios, en representación de las comunidades 'populares', a la salida de la reunión. Según ha detallado, los consejeros han propuesto retomar el trabajo técnico en torno al Estatuto bajo las tres condiciones mencionadas y Sanidad ha aceptado la celebración de una nueva reunión en la primera quincena de septiembre con los técnicos y los directores generales de Recursos Humanos de las Consejerías. El consejero ha criticado a su vez la tardanza con la que se ha convocado a las CCAA para abordar este asunto. "Ha sido una convocatoria absolutamente extemporánea y tras, según nos ha confesado la ministra hoy, 36 reuniones con los sindicatos del Ámbito", ha apuntado. Además, ha aseverado que en la reunión se ha puesto de manifiesto que el Ministerio de Sanidad no cuenta en la actualidad con el visto bueno de los Ministerios de Hacienda y de Función Pública para desarrollar el Estatuto Marco. "Es lo habitual en el gobierno actual de Sánchez, en el cual una parte del gobierno está claro que no se habla con la otra", ha denunciado. Preguntado acerca de las demandas de algunos sindicatos médicos por un Estatuto propio para este colectivo, Vázquez ha detallado que su postura es la de un texto integrador, que no divida a los profesionales y que contemple todas las peculiaridades del sistema sanitario. Al hilo, ha añadido que tampoco quiere un texto que separe a los territorios en comunidades "de primera" y "de segunda". Para finalizar, ha subrayado que debe darse un acuerdo entre todas las partes, algo para lo que van a trabajar. "Debería existir un acuerdo, porque si realmente, como dice la ministra, ella está aquí para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios y nosotros también, tendremos que llegar a un acuerdo. Estamos obligados a ello y nosotros vamos a trabajar por ello independientemente de otras circunstancias", ha concluido.