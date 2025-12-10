Infosalus. Las enfermeras se reivindican como profesional clave para una atención continuada y humana a pacientes de EPOC

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

La directora del Instituto Superior de Enfermería (ISFOS) del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández, ha reivindicado el papel referente de las enfermeras para asegurar a los pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) una atención continuada y humana, que incluya detección de cambios, educación terapéutica y apoyo emocional.

Así lo ha señalado en el marco del encuentro virtual 'Actualizaciones en EPOC para enfermería', organizado por ISFOS con la colaboración de AstraZeneca. El objetivo del 'webinar' ha sido revisar las últimas actualizaciones sobre EPOC, una enfermedad que afecta a más de 3.000.000 de personas en España, pero que hasta el 80% de pacientes desconoce que padece.

"El impacto en la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y la carga asistencial que supone requiere, más que nunca, profesionales formados, actualizados y capaces de liderar el acompañamiento y la educación sanitaria de quienes la padecen", ha expuesto Pilar Fernández.

Durante el 'webinar', los ponentes han destacado la importancia del seguimiento a los pacientes de EPOC, al ser una enfermedad crónica que además provoca frecuentes agudizaciones. En este sentido, el encuentro ha servido para poner el foco en las nuevas herramientas prácticas que pueden ayudar al seguimiento, control y adherencia al tratamiento por parte de los pacientes.

"Sabemos que aquellos pacientes que efectúan seguimientos adecuados limitan sus agudizaciones y tienen una adhesión terapéutica correcta, mejoran su pronóstico a medio y largo plazo", ha explicado el médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Juan Antonio Trigueros, quien es coordinador del Grupo de Patología Respiratoria de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (GPR-SEMG).

VALORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA

Las enfermeras también tienen un papel destacado en la valoración funcional respiratoria de los pacientes, al ser las encargadas de realizar pruebas como la espirometría forzada, el test broncodilatador, la difusión simple de monóxido de carbono, la pletismografía y el test de marcha de seis minutos, con las que obtienen datos esenciales sobre la obstrucción bronquial, la respuesta terapéutica, los volúmenes pulmonares, la capacidad de intercambio gaseoso y la tolerancia al ejercicio.

"Gracias a esta labor especializada, se facilita una detección precoz de exacerbaciones, se optimiza el tratamiento y se potencia la educación terapéutica, contribuyendo a una atención más eficaz, personalizada y orientada a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas con EPOC", ha insistido la presidenta del Colegio de Enfermería de Ávila, Jenifer Marcos, enfermera experta en EPOC.

En lo que respecta al tratamiento, los especialistas han señalado que las diversas opciones terapéuticas existentes, incluyendo los propelentes de nueva generación aprobados recientemente en Europa, deben ser evaluadas de forma individualizada para cada paciente, priorizando el criterio clínico ante cualquier otro con el fin de mantener el correcto control de la EPOC y garantizar una correcta adherencia.

A este respecto, la enfermera de enfermedades pulmonares intersticiales difusas y responsable de Neumología en el Hospital Recoletas Salud Campo Grande (Valladolid), Sara Rebollo, ha destacado el papel de la enfermería en la identificación de errores frecuentes en la técnica inhalatoria, uno de los principales factores asociados al mal control de la enfermedad.

"La consulta de enfermería es un pilar importante en el manejo de la EPOC. A través de una correcta valoración y del entrenamiento en la técnica inhalada, se consigue optimizar los tratamientos y empoderar al paciente para su autocuidado", ha recordado Rebollo, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

HERRAMIENTA RADAR

El encuentro también ha servido para exponer la herramienta de valoración del control de la EPOC 'RADAR', diseñada por un comité multidisciplinar de expertos en la enfermedad para su uso en Atención Primaria (AP).

La herramienta, desarrollada con el apoyo de AstraZeneca, aborda cuatro variables, como son la medicación de rescate utilizada, agudizaciones en los últimos tres meses, disnea y actividad física media diaria que realiza el paciente. A partir de esto, los profesionales pueden identificar pacientes con mal control de la enfermedad.

"Estas variables han sido validadas en una cohorte apropiada y permiten recomendar la utilización sistemática de la herramienta. La vocación clara de la herramienta es conseguir su máxima difusión en las consultas asistenciales y siempre que sea necesario conocer el grado de control. El objetivo es bajar las tasas de mal control de los pacientes con EPOC", ha detallado el coordinador del Grupo de Patología Respiratoria de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (GPR-SEMG), Antonio Trigueros.

Según ha destacado, se trata de una herramienta innovadora en el país, pues no existe una larga tradición de programas estructurados de manejo de la enfermedad en las consultas de EPOC en Atención Primaria.