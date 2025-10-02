Infosalus.- Las gafas auditivas 'Nuance Audio' para pérdida de audición de leve a moderada ya están disponibles en España

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

EssilorLuxottica ha anunciado este jueves el lanzamiento en España de las gafas auditivas 'Nuance Audio', una solución invisible para pérdida de audición percibida de leve a moderada sin necesidad de dispositivos internos que ya está también disponible en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido.

"Esta nueva solución está diseñada para complementar a los audífonos convencionales, sin reemplazarlos. Para aquellos que viven con pérdida auditiva de leve a moderada, se presenta como una opción para los que quizá aún no se sienten preparados para usar audífonos, a la vez que puede ofrecerles un apoyo gradual en su acercamiento a los dispositivos audiológicos", ha explicado el director de Portfolio y Canales de 'Nuance Audio', Andrea Pastro.

Como ha recordado la compañía, en España, 5,5 millones de personas sufren pérdida auditiva y, de estas, 4,9 millones lo hacen con un grado leve o moderado. Muchas de ellas no buscan ayuda en ninguna solución auditiva, principalmente debido al estigma, la comodidad o el precio, lo que repercute en su calidad de vida.

"Todavía existe mucha desinformación en torno a este tema y muchos estereotipos que impiden que las personas accedan a una solución auditiva: algunos no ven que pueda haber una necesidad real para usarlas, muchos piensan que les puede hacer parecer mayores, que son incómodas, caras, difíciles de usar, o que si empiezan a utilizarlas van a perder más audición y no son conscientes de los beneficios que les pueden aportar", ha detallado el presidente de la Asociación Española de Audiología (AEDA), José Luis Blanco.

Las gafas de EssilorLuxottica buscan dar respuesta a este perfil de personas a través de una solución discreta y elegante, que evita el dolor o irritación comunes entre los usuarios de audífonos tradicionales, al no tener dispositivos internos, y satisface tanto las necesidades visuales como auditivas.

'Nuance Audio', clasificada como dispositivo médico de clase IIa en la Unión Europea, funciona con una aplicación móvil esencial diseñada para dar apoyo a la calibración del audio, la selección de modos de audio en función de cada necesidad y la reducción de ruido. De cara al futuro, la compañía espera que estas gafas también puedan monitorizar otros parámetros de salud e integrar sensores de detección de caídas y reductores de ruido con IA.