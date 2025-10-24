Infosalus.- Los hospitales Reina Sofía de Córdoba y San Juan de Alicante reciben el reconocimiento SECA

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los hospitales Reina Sofía de Córdoba y San Juan de Alicante se han convertido en los primeros centros españoles en recibir la certificación 'SECAcredita', otorgado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial como reconocimiento al nivel de desarrollo de sus unidades de calidad.

La entrega de estos reconocimientos se ha llevado a cabo este viernes durante el XLI Congreso de la SECA, en el que su presidenta, Inmaculada Mediavilla, acompañada de los coordinadores de Acreditación SECAcredita, han entregado los distintivos a la jefa de servicio de Calidad del Hospital San Juan de Alicante, Sandra Gil, a María del Mar Santos, de la Unidad de Calidad del centro, y a Pilar Mesa, enfermera de la misma; y a María José Castro, subdirectora de Enfermería del Hospital Reino Sofía de Córdoba.

Este certificado reconoce el nivel de desarrollo de estas unidades en base a una serie de estándares basados en el modelo EFQM y definidos por expertos en calidad asistencial de todo el país para apoyar el funcionamiento y la evolución de estas estructuras.

Además, ofrece a las unidades de calidad de las organizaciones sanitarias un modelo de referencia para evolucionar como estructuras que lideran las políticas de calidad y mejora en hospitales, distritos de atención primaria, centros sociosanitarios u otras entidades de salud.

Este modelo cuenta con 58 estándares de calidad que orientan a los profesionales en su actividad y permiten medir el grado de desarrollo de la unidad en distintos ámbitos, abordando cuestiones de liderazgo, de estrategia de calidad del centro o formación, así como la implicación de los profesionales en las políticas de mejora, la organización de los procesos y de las actividades de la unidad, y finalmente los resultados conseguidos en pacientes, profesionales y en la sociedad.

En base al grado de cumplimiento de estos estándares, la SECA determina tres niveles de certificación diferentes (básica, avanzada o excelente).

Mientras que la unidad de calidad del Hospital Universitario Reina Sofía ha conseguido la certificación 'Excelente', la unidad de calidad del Hospital Universitario San Juan lo ha hecho en el nivel 'Básico'.