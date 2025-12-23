Infosalus.- Los RD de las especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio saldrán "en breve" a audiencia pública

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Asociación Española de Genética Humana (AEGH) ha señalado este martes que la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez, ha trasladado a sus portavoces que los reales decretos (RD) que regulan las especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio "siguen su curso" y saldrán "en breve" a información y audiencia pública.

Así ha informado la asociación después de un encuentro que ha reunido a su presidenta, Encarna Guillén, y su vicepresidente, Miguel Ángel Moreno, con Celia Gómez y la subdirectora general de Ordenación Profesional, Tania Cedeño. Una reunión solicitada por la AEGH para urgir la aprobación de los RD y la incorporación inmediata de las especialidades al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Para la junta directiva de la AEGH, la información remitida por Ordenación Profesional supone que los borradores de los respectivos textos normativos y las memorias de análisis de impacto están prácticamente finalizados después de décadas de reivindicaciones por parte de las asociaciones de pacientes y esta asociación.

El Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) dio en diciembre de 2024 su visto bueno a la propuesta del Grupo de Trabajo para crear las especialidades sanitarias de Genética Médica y Genética de Laboratorio.

Tras la obtención de los informes preceptivos, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad resolvió favorablemente, el pasado junio de este año, la solicitud de creación de ambas especialidades a través de sendas resoluciones donde se acordó iniciar el procedimiento de elaboración de los proyectos de Real Decreto.

Una vez finalizado el periodo de información pública, análisis y recogida de los informes preceptivos, el Consejo de Ministros deberá aprobar los RD para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor. Entonces, se procederá a la constitución de las Comisiones Nacionales de las especialidades, el desarrollo de los programas formativos y las convocatorias de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

ESPAÑA ES EL ÚNICO PAÍS DE LA UE SIN ESPECIALIDAD

España es el único país de la Unión Europea sin una especialización sanitaria en Genética, lo que "supone un perjuicio para millones de pacientes, una debilidad para el SNS y su sostenibilidad y un obstáculo para el avance de la medicina personalizada de precisión", según ha aseverado la presidenta de la AEGH.

La genética es clave para facilitar procesos diagnósticos en todas las etapas de la vida, para el seguimiento y tratamiento personalizado de enfermedades y para la predicción y prevención a través del asesoramiento genético. "La falta de ordenación profesional y regulación de estas especialidades dificulta la organización y planificación de servicios especializados", ha insistido Encarna Guillén.

Desde la asociación han recordado que la especialidad sanitaria de Genética ya existió en España durante año y medio. El Real Decreto 639/2014 recogía la implantación de Genética Clínica, pero el Real Decreto de Troncalidad, donde se incluía, fue anulado en 2016 por el Tribunal Supremo por un defecto de forma, que "nada tenía que ver con la especialidad".