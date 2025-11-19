Infosalus.- Los recientes avances en cáncer de páncreas hacen que sea el "momento menos amargo" de su historia

MADRID, 19 Nov. 2025 (Europa Press)

El director del Grupo de Carcinogénesis Epitelial del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y presidente de la Alianza de Investigación en Cáncer de Páncreas en España (ALIPANC), Francisco X. Real, ha afirmado que los recientes avances en cáncer de páncreas hacen que sea el "momento menos amargo" de su historia.

"Se están ensayando ya los primeros fármacos que se dirigen específicamente contra el principal oncogén implicado en cáncer de páncreas, que es KRAS. Es el primer avance en casi 40 años en lo que se refiere al tratamiento, y va a cambiar las perspectivas terapéuticas de los pacientes. No estoy hablando de curación, pero por fin vamos a tener fármacos más específicos que la quimioterapia. Así que podemos decir que es el momento menos amargo de la historia del cáncer de páncreas", ha afirmado Real durante una entrevista compartida por el CNIO.

Sin embargo, ha destacado que los nuevos fármacos aún están en fase de experimentación y que aún hace falta completar los ensayos clínicos antes de que puedan llegar a todos los pacientes.

"También deben aprobarlos las agencias reguladoras estadounidense y europea, y las administraciones nacionales. Pero nunca hemos tenido fármacos tan buenos, así que es una situación de esperanza", ha incidido.

Real ha hablado sobre cómo su equipo está trabajando en la quimioprevención, un área en la que se dedican a estudiar si algunos fármacos ya aprobados, que ya saben que tienen poca toxicidad, podrían prevenir el cáncer en algunos grupos específicos.

Del mismo modo, el investigador ha manifestado que la Inteligencia Artificial (IA) va a "revolucionar" tanto el diseño de los nuevos tratamientos como la forma en realizar experimentos.

PROGRESO "LENTO PERO SEGURO" EN CÁNCER DE PÁNCREAS

Sobre el diagnóstico precoz, el especialista ha reconocido que el progreso es "lento pero seguro" y que existen desafíos importantes a nivel terapéutico.

"En cáncer de páncreas, la biopsia líquida es más compleja y menos efectiva que en otros cánceres, sin que sepamos por qué. El reto previo, desde luego, es identificar a la población con riesgo alto, para intervenir con diagnóstico temprano o incluso con un tratamiento quimio-preventivo", ha agregado.

Por otro lado, Real ha afirmado que la incidencia del cáncer de páncreas podría estar aumentando en menores de 55 años, aunque los datos "no son concluyentes". Además, ha recordado que el 80% de los diagnósticos ocurren con la enfermedad "ya inoperable y con frecuencia metastásica", por lo que ha destacado la importancia de avanzar tanto en tratamientos como en diagnóstico precoz.

Entre la población de riesgo se encuentran aquellos pacientes con historial de cáncer familiar, que representan entre un 5% y un 10% de los casos, aunque también lo son aquellos pacientes con diabetes, pancreatitis crónica y los fumadores, aunque ha detallado que no existe un único factor de riesgo fundamental.

"Si identificamos los sujetos de alto riesgo, mejoramos en diagnóstico precoz, detectamos a los pacientes que van a tener enfermedad metastática y avanzamos en el tratamiento en torno a la cirugía, el impacto será importante, estoy seguro. No lo veremos mañana, pero sí de aquí a diez años", ha incidido.