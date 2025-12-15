Infosalus. Los sindicatos destacan avances "muy importantes" en la negociación con el Ministerio sobre el Estatuto Marco

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han destacado que en la nueva reunión de este lunes con el Ministerio de Sanidad se han alcanzado avances "muy importantes" en la negociación de asuntos esenciales del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Según señalan en un comunicado conjunto, en el encuentro mantenido, que ha durado seis horas con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha acordado enviar a los sindicatos un documento con los compromisos adquiridos por parte del Ministerio, que serán analizados con detalle por el conjunto de organizaciones para constatar si se cumple lo abordado en la reunión.

Por ello, y hasta adoptar una decisión definitiva, las organizaciones sindicales han acordado dejar "en suspenso" la convocatoria de las jornadas de huelga anunciadas para el próximo mes de enero. Al respecto, recalcan que esperarán a comprobar si los avances acordados hoy se plasman en un nuevo documento para decidir si finalmente se mantiene o no la huelga.

Así, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han reiterado que los avances acordados en asuntos esenciales, como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente, "han sido fruto del trabajo realizado en el marco del Ámbito de Negociación, y no en otros foros paralelos no legitimados para acordar las condiciones de trabajo del personal del SNS".

Según apuntan, en la reunión se ha vuelto a retomar la inclusión de mejoras que sí aparecían reflejadas en borradores anteriores de la norma a petición y propuesta de los sindicatos pero que, posteriormente, habían sido eliminadas, así como otras demandas que hasta el momento no habían sido valoradas positivamente.

La inclusión de dichas cuestiones, según los sindicatos, mejorará el anteproyecto de ley dado que se refieren a cuestiones que avanzan en la regulación general de las condiciones de trabajo estableciendo un marco más homogéneo de las mismas.

Los sindicatos al finalizar la reunión han manifestado su moderada satisfacción por el resultado de la misma y por el cambio de actitud mostrado por los representantes del Ministerio de Sanidad, particularmente por la disposición de la ministra de Sanidad para facilitar la consecución de acuerdos concretos en la línea de las cuestiones irrenunciables que las organizaciones sindicales vienen planteando.

A la espera de constatar que todos los avances comprometidos por el Ministerio de Sanidad se plasman en una nueva versión del Estatuto Marco ajustada a las cuestiones acordadas por la mañana los sindicatos han manifestado que esta negociación que ya dura casi tres años no está siendo nada fácil dada la complejidad que supone negociar la mejora de las condiciones de trabajo del conjunto del personal estatutario del SNS.