Infosalus. Los sindicatos elevan a Sánchez su conflicto con Sanidad por su "irresponsabilidad" en la negociación del Estatuto Marco

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) del Estatuto Marco han enviado este jueves una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para denunciar la "irresponsabilidad" del Ministerio de Sanidad en la negociación del nuevo texto, motivo por el que han convocado una huelga indefinida de todos los sanitarios a partir del próximo 27 de enero, que se producirá cada martes de forma indefinida.

En el escrito, que ha sido registrado ya en el Congreso de los Diputados y ante el propio Palacio de La Moncloa, los sindicatos reiteran que, "tanto en las formas como en el fondo", la negociación realizada por el Ministerio que dirige Mónica García no ha sido "en absoluto satisfactoria" a lo largo de los últimos tres años.

El motivo por el que apelan al presidente Pedro Sánchez es que solicitaron a Sanidad una "acción de Gobierno coordinada" con participación del Ministerio de Trabajo, el de Trasformación Digital y Función Pública, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el de Hacienda, sin embargo, pese a requerirlo a cada organismos por carta, "ninguna de ellas ha obtenido respuesta alguna".

Asimismo, insisten en que, en el último borrador recibido, el Ministerio "falta a la verdad", puesto que no incluye "todos los cambios y mejoras negociados con los sindicatos de la Mesa del Ámbito, pretendiendo trasladar una visión de la negociación que no se ajusta a la realidad".

En la misiva a Sánchez le piden que el nuevo modelo de clasificación profesional propuesto, también conlleve la definición de las nuevas retribuciones básicas vinculadas a cada grupo de clasificación; el acceso a la jubilación anticipada y parcial y las bases para una jornada laboral en todas las modalidades, que posibilite una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, así como sus descansos reglamentarios, y homogenice la jornada de 35 horas semanales en todos los servicios de salud.

Por último, los sindicatos del Ámbito de Negociación manifiestan que la nueva versión del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco ha sido "difundida abiertamente por el propio Ministerio a la vez que lo hacía llegar a los sindicatos legitimados", lo que, en su opinión, "cuando menos, pone de manifiesto el cambio de criterio del Ministerio de Sanidad, el cual anteriormente criticó duramente la filtración de un anterior borrador del Estatuto, y ahora, sin embargo, pretende estar haciendo un ejercicio de transparencia al difundirlo".