Infosalus. Matute asegura que la Ley de Gestión Pública es anticonstitucional y no saldrá adelante

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se ha mostrado convencida este martes que la Ley de Gestión Pública para poner coto a la colaboración público-privada y blindar la Sanidad Pública no saldrá adelante porque es anticonstitucional.

"Les puedo asegurar que no va a hacer nada", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña durante una jornada de Desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, en el que ha recalcado que la ministra Mónica García "sabe que es anticonstitucional", "invade competencias e "incluso está en contra de la normativa".

Así lo ha indicado en relación al anuncio de la titular de Sanidad de impulsar una nueva Ley de Gestión Pública para derogar la 15/97 con el objetivo de poner coto al ánimo de lucro, establecer unas normas claras de esa colaboración público-privada y blindar la sanidad pública "frente a los fondos de inversión y el ánimo de lucro".

En este sentido, ha recordado que esto ya lo anunció la titular de Sanidad cuando entró en el Ministerio hace dos años pero se ha mostrado convencida de que no lo hará. "Cuando entró ya lo dijo. Ahora está de moda y es trending topic. Pero les puedo asegurar que no va a hacer nada", ha apuntado Matute.

En línea similar se ha pronunciado sobre la reforma de las listas de espera que quiere impulsar el Ministerio y ha recriminado a Mónica García que acuse a la Comunidad de Madrid de "hacer trampas" cuando en su departamento "son garantes de que lo que se publica es verdad".

"Si hacemos trampas, lo que está haciendo usted es mal su trabajo porque está publicando algo en lo que no cree. Audítelo y haga su trabajo", ha recalcado.

En la misma línea, ha ironizado sobre que al Gobierno central les gustaría que "las interpretara" José Félix Tezanos, presidente del CIS, ya que Madrid es la comunidad con menor tiempo de espera para una operación a cierre de junio con 49 días, rente a los 118,6 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 69,6 días menos, según el Ministerio.

"Suma y sigue porque hablar es gratis. Lo que pasa es que todo queda reflejado en la hemeroteca y luego se le pueden sacar los colores", ha afeado a la ministra.

Durante su intervención, la consejera también ha apuntado a una "ley de compensación" entre Comunidades Autónomas que "está en el siglo paso" y que "infrafinancia" a las regiones. "El 70% de los impuestos de todos los madrileños se va al Estado y los que más aportamos a ese fondo de compensación estatal somos la Comunidad de Madrid, con lo cual también pedimos que haya equidad y, desde luego, que se pague lo que se hace".

Matute ha insistido igualmente en la necesidad de una Estrategia Nacional de Recursos Humanos para afrontar la escasez de profesionales y ha insitido en la homologación de títulos a los extracomunitarios y la convocatoria de un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar esta situación.