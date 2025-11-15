Infosalus.- Mónica García asegura que el nuevo Estatuto Marco recogerá las peticiones clave de los sindicatos médicos

MADRID, 15 Nov. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado que las exigencias que reclaman los sindicatos de médicos se inscribirán en el nuevo Estatuto Marco en respuesta a las manifestaciones desde hace meses de este colectivo reclamando unas mejores condiciones laborales y salariales.

"Ese malestar que llevan acumulando los médicos desde hace muchos años y el personal sanitario, no solamente los médicos, se va a haber plasmado en el nuevo Estatuto Marco. El mayor error que podríamos cometer es quedarnos con el estatuto marco del 2003, que es el que ha favorecido toda esa precariedad", ha manifestado la ministra.

García ha expresado que llevan "más de 60 reuniones" con los sindicatos y las comunidades autónomas, pero en su hoja de ruta contemplan una "disminución de las guardias, el derecho a la conciliación, el derecho al descanso, límites a la jornada laboral y cómo no, el dejar atrás algo que ahora mismo está en vigor, que es la precarización y la indefensión de los profesionales", ha añadido García en el acto público 'Dos años gobernando' con motivo del segundo aniversario al frente del Ministerio de Sanidad.

Médicos de toda España ha desarrollado este sábado una nueva marcha en Madrid, que ha comenzado en el Congreso de los Diputados y ha finalizado en el Ministerio de Sanidad, para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del personal estatuario presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar una norma propia.

El pasado martes, los sindicatos médicos se reunieron con el Ministerio de Sanidad para abordar estos asuntos, aunque no se llegó a ningún acuerdo debido a que las posturas continuaron "muy alejadas".

Los sindicatos médicos exigen unas retribuciones más justas, así como una mejor regulación de la jornada laboral con reducciones en las guardias a 16 horas --actualmente son de 24 horas--, para no tener "guardias infinitas" superiores en algunos casos a las 70 horas.