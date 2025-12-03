Infosalus.- Mónica García asegura que se ha tenido que obligar a las comunidades del PP a aprobar el Protocolo frente a la gripe

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles en Bruselas que se ha tenido que "forzar" a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a aprobar un Protocolo Común frente a la gripe, la COVID y otras infecciones respiratorias, ya que, según ha dicho, ha sido necesario "obligarlas" a adherirse.

"Hemos tenido que forzar este año a las comunidades del PP para que adopten un protocolo común de algo que es básico y mínimo, que es el poder afrontar la epidemia de la gripe (...) de manera conjunta y de manera que todas las comunidades tengan las mismas iniciativas frente a los mismos escenarios de riesgo", ha explicado García a los periodistas en el Parlamento Europeo.

Tras el acuerdo, la ministra ha pedido a las regiones que hagan un "esfuerzo extra" para poder contener el virus de la gripe. García ha recordado que el año pasado los virus respiratorios, entre ellos la gripe, se cobraron un total de 3.300 vidas, de las cuales 1.800 fueron por la gripe. Con este acuerdo, García confía en que puedan "minimizar todos los efectos de la epidemia" de este año.

El Protocolo contiene cuatro escenarios de riesgo que van desde el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, a la propuesta de teletrabajo a medidas excepcionales en caso de un escenario de epidemia de nivel muy alto.

Se definen cuatro escenarios de riesgo determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados, junto con la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible. Según señalan, esta clasificación permite adaptar las medidas a la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria y comunitaria.

La aplicación de las medidas propuestas debe hacerse de forma escalonada e incremental, garantizando que en cada escenario se implementen también las recomendaciones de los niveles acordados:

El primer escenario es de situación interepidémica o basal, el segundo es el de nivel bajo o medio, el tercero de epidemia de nivel alto y el cuarto de nivel muy alto.

En el texto se especifica que el ámbito de aplicación es definido por la CCAA y los escenarios de riesgo son estimados por las regiones en función de la situación epidemiológica.