Infosalus. Mónica García critica al PP por "banalizar" el vapeo y recomienda a Arenas acudir a AP para salir de su adicción

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este miércoles al PP por "banalizar" el vapeo y recomendado al senador del Partido Popular, Javier Arenas, captado este martes inhalando un váper en su escaño del Senado, que "acuda a Atención Primaria a intentar salir de esa adicción". La ministra ha señalado que la actitud de Arenas, al que "le faltaba poner los pies encima de la mesa", muestra la opinión que el Partido Popular tiene de las instituciones. "Yo creo que este es un resumen bastante característico de cuál es el funcionamiento del Partido Popular, que cree que las instituciones son el Ventorro, ya sea en el Senado, ya sea en el Congreso o ya sea en las Cámaras Autonómicas", ha afirmado en declaraciones a Maneros 360 recogidas por Europa Press. Por otro lado, ha advertido de que este tipo de comportamientos contribuyen a "normalizar" un hábito adictivo, que, por otro lado, "es la puerta de entrada de la adicción al tabaco y que se está usando como puerta de entrada de los jóvenes a la adicción". "Yo creo que es un resumen bastante bonito y bastante actual de cuál es el comportamiento del Partido Popular en las instituciones", ha añadido. En una entrevista posterior en 'Al Rojo Vivo' de LA NACION, recogida por Europa Press, la ministra ha señalado que la actitud del exministro popular es "de manual del Partido Popular": "habiendo sido pillado con un cigarrillo electrónico en la boca, es capaz de ir a una cámara y decir, que no estaba vapeando que estaba inhalando un cigarrillo electrónico". Así, le ha recordado que los cigarrillos electrónicos son dispositivos que se van a regular en la nueva ley contra el tabaco y que, por supuesto, "están prohibidos en espacios cerrados como el que ayer utilizó el señor Arenas". "Ante evidencias que son visuales, niegan la verdad, le echan la culpa a los demás, y si hay víctimas de por medio, como puede ser el caso del señor Mazón, de la señora Ayuso, del señor Moreno Bonilla, encima insultan y humillan a las víctimas. Este es el manual", ha lamentado la ministra.