Infosalus.- Mónica García pide que la salud sea una prioridad en el Marco Financiero Plurianual de la UE

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho un llamamiento para mantener un enfoque integrado y visible de la salud en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea, y ha expresado su preocupación de que los recursos y la visibilidad política de la salud puedan diluirse frente a objetivos más amplios.

"Sería un error estratégico en un contexto de amenazas sanitarias crecientes, innovación acelerada y retos demográficos evidentes", ha advertido García en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea, que se ha celebrado este martes en Bruselas.

Durante su intervención en el punto sobre la financiación de la salud en el próximo Marco Financiero Plurianual, la titular de Sanidad ha recordado que la salud "no es un gasto", sino "una inversión estratégica que sostiene la competitividad económica, la cohesión social y, en última instancia, la seguridad de la Unión Europea".

"Las lecciones de la pandemia siguen siendo contundentes. Cuando la salud falla, falla todo. Por eso debemos consolidar, sin ambigüedades, la Unión Europea de la salud", ha reiterado.

Al hilo, García ha insistido en la importancia de que la salud ocupe un lugar destacado en el Marco Financiero Plurianual, para garantizar que siga siendo una prioridad política al más alto nivel, con la financiación, las herramientas y la ambición que la ciudadanía europea merece.

UNA ESTRATEGIA DE LA UE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

La ministra de Sanidad también ha reclamado una estrategia de la Unión Europea sobre cambio climático y salud, advirtiendo que este fenómeno provoca '"mayor mortalidad por olas de calor, expansión de enfermedades infecciosas, riesgos para la seguridad alimentaria y efectos profundos en la salud mental".

"Estos efectos no son hipotéticos. Están ocurriendo hoy y golpean con más fuerza a quienes viven en situación de vulnerabilidad entre países, entre regiones e incluso entre barrios. Por eso decimos con claridad que no puede haber gente sana en un planeta enfermo", ha apuntado.

Además, ha expuesto que España ya trabaja desde este enfoque intersectorial: "Porque lo que protege el clima también mejora la salud: ciudades más verdes, movilidad activa, alimentación sostenible, escuelas que educan en bienestar y entornos comunitarios que cuidan".

Según García, las soluciones existen y funcionan. "Reducir emisiones, mejorar los entornos y fortalecer la cohesión social salva vidas hoy y construye sociedades más sanas para el mañana. Aún estamos a tiempo y para ello necesitamos contar con una estrategia de la Unión sobre cambio climático y salud", ha finalizado.

DEFENSA DEL PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO

Por otra parte, Mónica García ha asegurado que el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 del Ministerio de Sanidad avanza con "decisión", mediante la creación de "más espacios sin humo, la regulación estricta de los vapeadores y la prohibición de aromatizantes".

"España está comprometida con la meta europea de lograr una generación libre de tabaco en 2040 y creemos que el mensaje es claro, la industria del tabaco no puede marcar la agenda sanitaria y la salud pública", ha afirmado.

En este punto, ha lamentado que el tabaquismo sigue siendo la epidemia prevenible "más mortífera del mundo" y que ahora "llega con envoltorios y con sabores que parecen más propios de una golosina que de un producto adictivo".

Tras ello, ha felicitado a la Presidencia y a la Comisión por el "excelente trabajo" realizado en la undécima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 11), en el que se abordó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. "Un consenso malentendido ha permitido que las ambiciones de una clara mayoría de Estados miembros se hayan visto frenadas por una minoría menos dispuesta a avanzar", ha agregado.

PAQUETE FARMACÉUTICO

En cuanto al paquete farmacéutico, la ministra ha indicado que es una oportunidad real para que "Europa por fin resuelva su viejo trilema: innovar más, llegar antes y costar menos".

"No es sencillo, pero tampoco imposible si orientamos la innovación hacia las necesidades reales de la sociedad y no hacia incentivos que solo prolongan la exclusividad sin aportar valor. En España estamos alineando nuestra futura ley de medicamentos con este mismo espíritu", ha ahondado.

En este contexto, ha afirmado que si se quiere una política farmacéutica del siglo XXI son necesarias "reglas claras, incentivos inteligentes y una industria fuerte, pero también un sistema público sostenible que pueda asumir estos avances".

"Por ello apostamos por un sistema de incentivos significativo y predecible, junto con una obligación de acceso efectivo y robusta y una exención volar extendida y reforzada. Esperamos que la presidencia danesa culmine con éxito las negociaciones y que alcancemos por fin el equilibrio que llevamos buscando", ha concluido.