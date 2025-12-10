Infosalus. Morant asegura que se perseguirá "con contundencia" a los responsables si se contrastan irregularidades en el CNIO

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este miércoles que, si se contrastan las irregularidades que investiga el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), se perseguirá "con toda la contundencia" a los responsables.

"Lo haremos por la ciudadanía que está aportando parte de su contribución en forma de impuestos a este centro y a la lucha contra el cáncer, lo haremos por los pacientes con cáncer y por sus familias, y también lo haremos por los trabajadores del CNIO", ha expresado Morant durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados.

La titular de Ciencia ha destacado al CNIO como un "buque insignia" de la ciencia española y ha subrayado que la investigación del cáncer es una "prioridad" para el Gobierno de España. "Y en este sentido me duele especialmente que puedan existir dudas sobre cada euro destinado a la salud de la ciudadanía", ha comentado.

Según ha explicado, el Patronato del CNIO, que cuenta con representación del Ministerio de Ciencia, "nunca" ha recibido en sus reuniones, que se celebran dos veces al año, "ningún informe de ningún órgano oficial que señalara ningún tipo de irregularidad", hasta que empezaron a trascender informaciones al respecto hace un año.

Tras el cese por unanimidad de la entonces directora científica del CNIO, María Blasco, y al gerente, Juan Arroyo, ha detallado que el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, ha recibido el encargo de "poner negro sobre blanco, abrir cajones, recabar toda la documentación existente, ordenar los procedimientos y aclarar" lo que pueda haber ocurrido en el centro en los últimos años.

"En este proceso, el gerente ha recabado información y la ha puesto en conocimiento del Patronato y de la Fiscalía Provincial de Madrid por si pudiera ser constitutiva de algún tipo de irregularidad. Y de nuevo, para esto, ha contado con el apoyo unánime del Patronato. Señorías, yo creo que comparto con todos ustedes que el dinero público no se toca, pero en este caso, el dinero de la investigación no se toca y mucho menos el dinero de la investigación contra el cáncer", ha referido Morant.

LA FISCALÍA NO HA INFORMADO OFICIALMENTE DE LA INVESTIGACIÓN

Además, la ministra ha apuntado que la Fiscalía aún no ha informado oficialmente al CNIO sobre ningún tipo de investigación ni ha requerido ningún tipo de información. Con todo, ha subrayado que el Patronato, cuando ha tenido informaciones, ha actuado "con rapidez en su competencia, con transparencia, con control y también con contundencia".

Morant también ha pedido que se respete a las nuevas direcciones del CNIO para que puedan desarrollar sus proyectos "con ambición y sin ninguna injerencia", y ha reiterado la "transparencia" con la que está actuando el centro, recordando que a finales de noviembre se aprobó por unanimidad una reordenación de la estructura organizativa en el ámbito de la gerencia y que el CNIO está siendo sometido a la auditoría del Tribunal de Cuentas.

En este punto, ha incidido en que en marzo se plantearon dos opciones de fiscalización adicional y el Partido Socialista propuso ampliar la auditoría desde el año 2011, para investigar todo el mandato de la dirección saliente al que se refieren los hechos publicados en los medios de comunicación, mientras que el Partido Popular lo ciñó al periodo 2018-2024. "Yo me pregunto, ¿qué tipo de investigación quiere realizar en realidad el Partido Popular si deja expresamente fuera de foco más de la mitad de los años que deberían ser analizados con lupa?", ha aseverado.

Para finalizar, Morant ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Ciencia por reforzar el CNIO, destinando una inversión anual en 2025 de 26 millones de euros, lo que supone un incremento de más de tres millones de euros respecto al año anterior, y la incorporación de nuevos grupos de investigación y una estrategia ambiciosa en inteligencia artificial.

"El CNIO está batiendo su récord de obtención de fondos competitivos y quiero recordarles, señorías, que lo hace con todo el impulso y con todo el esfuerzo del Ministerio de Ciencia, porque es nuestra responsabilidad y nuestra ambición llevar la ciencia pionera al corazón de la salud pública, mejorar la vida de la ciudadanía, de los pacientes y de sus familiares", ha concluido.