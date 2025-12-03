Infosalus.- Nace Route2Spain, la primera herramienta digital en España para mejorar el abordaje del asma grave

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

UpHill Health ha presentado este miércoles Route2Spain, la primera herramienta digital diseñada en España para mejorar el abordaje del asma grave y de difícil manejo, pues permite orquestar y automatizar los procesos asistenciales, mejorar la coordinación entre profesionales, reducir hospitalizaciones evitables y optimizar el seguimiento de los pacientes.

La iniciativa, que se engloba en un consorcio europeo cofinanciado por EIT Health y se ha llevado a cabo en colaboración con la biofarmacéutica GSK, el Institut Català de la Salut y el Servicio Madrileño de Salud, busca proporcionar beneficios en la preparación de la consulta, la estratificación de pacientes, las alertas de descompensación, la visibilidad multinivel de la vía clínica y la educación al paciente.

"El proyecto tuvo una visión (...) asociada con la gran presión asistencial que tenemos en los servicios sanitarios, causando por este aumento de las necesidades en salud", ha afirmado el ejecutivo principal de Cuentas de UpHill, Antonio Martí, durante una rueda de prensa.

Durante su intervención, Martí ha explicado que la aplicación tiene tres objetivos "muy claros" y que tienen que ver con mejorar la continuidad asistencial; estratificar y priorizar el riesgo de cada uno de los pacientes para que se pueda priorizar en base a este riesgo; y automatizar las acciones clínicas.

Esta aplicación piloto se comenzó a probar a comienzos de 2025 con el fin de evaluar su eficacia en entornos como el Hospital Universitari de Bellvitge o el Hospital Universitario Puerta de Hierro, logrando una amplia aceptación tanto por parte de los profesionales sanitarios implicados como en los pacientes que lo han probado.

Sus beneficios tienen que ver con la sencillez de funcionamiento y con la posibilidad de atender al paciente cuando "realmente lo necesita", tal y como ha expuesto el especialista en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Carlos Almonacid.

En ese sentido, ha considerado que se trata del "futuro" de la asistencia, pues permite ser "más eficiente" y gestionar mejor los tiempos de las revisiones, así como adaptarse mejor a las condiciones individuales de cada paciente, respetando sus espacios.

Por su parte, el especialista del Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Salvador Perelló i Aragonès ha explicado que la aplicación posibilita que el paciente acuda directamente al especialista, evitando que tenga que pasar por Urgencias y esperar a una derivación.

Al poner en contacto directo al paciente con su especialista, se puede reducir igualmente las frecuencias de las revisiones, aumentando el tiempo disponible para otras consultas.

Otra de las ventajas de esta aplicación es que, a pesar de ser externa, puede integrarse en el propio sistema del hospital y no requiere de hacer "copia y pega" de la historia clínica del paciente, lo que "facilita mucho" el trabajo del médico.

La especialista del Hospital Universitari de Bellvitge Mariana Muñoz Esquerre ha manifestado que el paciente "se siente mejor atendido" gracias a esta herramienta, que además permite "gestionar mejor los pocos recursos" con los que se cuenta a nivel financiero, estructural y humano.

En ese sentido, ha subrayado el potencial de la misma en el ámbito de la Atención Primaria, pues proporciona información de antemano al médico y reduce los tiempos de visita, así como comprobar con menos margen de error los factores de riesgo para optimizar los tratamientos.

Por último, ha señalado que los principales retos para su implantación pasan por el compromiso institucional de proporcionar estas herramientas y la disposición de los sanitarios a usarlas, que en muchas ocasiones tienen "miedo al cambio" por la posibilidad de que suponga una mayor carga de trabajo.