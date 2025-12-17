Infosalus.- Novartis se posiciona como la farmacéutica con mejor reputación en el ránking Merco Salud 2025
MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -
La compañía Novartis se ha posicionado como la farmacéutica con mejor reputación en el ránking Merco Salud 2025 de reputación en España, lo que mejora su segundo puesto en la clasificación del año anterior, y se intercambia posiciones con Pfizer.
Los primeros cinco puestos de esta 11.ª edición la completan AstraZeneca (tercero), Johnson & Johnson (cuarto) y GSK (quinto), empresas a las que siguen Lilly (sexto), Roche (séptimo), Bayer (octavo), AbbVie (noveno) y Sanofi (décimo).
Cabe destacar que Grifols ha sido la que más ha avanzado en la clasificación de este año, pasando del puesto 93 en 2024 al 38 en esta edición (55 puestos).
Tras ella, se encuentra Incyte, que ha avanzado 22 puestos, pasando del 76 al 54; Takeda, que ha pasado del puesto 15 al 30; y Servier, con un avance de trece puestos al pasar del 57 al 44.
En la clasificación se han incluido a las empresas farmacéuticas con mejor reputación y más innovadoras por área terapéutica, todo ello teniendo en cuenta la opinión de 60.164 profesionales del ámbito sanitario, un análisis del ámbito digital con más de 132.650 menciones y publicaciones analizadas, y una evaluación de indicadores objetivos a 38 empresas.
EMPRESAS CON MÁS REPUTACIÓN Y MÁS INNOVADORAS POR ÁREA
Las empresas con mejor reputación en Alergología son AstraZeneca (primero), Sanofi (segundo), GSK (tercero), Leti Pharma (cuarto) y Novartis (quinto). AstraZeneca repite el primer puesto en innovación, seguida de GSK, Sanofi, Novartis y Diater.
En Anestesiología y Reanimación, las compañías con mejor reputación son B. Braun (primero), MSD (segundo), Pfizer (tercero), Abbot (cuarto) y Medtronic (quinto). La más innovadora en este campo ha sido MSD, a la que siguen Fresenius Kabi, B. Braun, Grünenthal y GSK.
AbbVie ha sido la compañía con más reputación y más innovadora en Aparato Digestivo, mientras que Johnson & Johnson ha ocupado el segundo puesto en ambas categorías, y Pfizer el cuarto. En reputación, completan el ránking Takeda (tercero) y Gilead (quinto); mientras que en innovación estas dos últimas compañías se han intercambiado el puesto.
Novartis se ha alzado como la empresa con más reputación e innovadora en Cardiología, seguida de Bayer, que también ocupa el segundo puesto en ambas. Mientras tanto, Pfizer ocupa el cuarto puesto en innovación y reputación. AstraZeneca (tercero) y Daiichi Sankyo (quinto) completan la clasificación en reputación, mientras que innovación lo hacen Daiichi Sankyo (tercero) y Amgen (quinto).
En Cirugía General y Aparato Digestivo, la empresa con más reputación y más innovadora ha sido Medtronic Biopharma, seguida de Johnson & Johnson, segundo en ambas categorías, y B. Braun, tercera en las dos listas. Sanofi (cuarto) y Baxter (quinto) cierran el listado de reputación, mientras que Baxter (cuarto) y Abbot (quinto) lo hacen en innovación.
Pfizer (primero) y Laboratorios Rovi (segundo) son las más prestigiosas e innovadoras en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Grünenthal (tercero), Johnson & Johnson (cuarto) y Stryker Iberia (quinto). En innovación, destacan Johnson & Johnson (tercero), Grünenthal (cuarto) y Stryker Iberia (quinto).
En reputación sobre Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología, Lilly se posiciona en el primer puesto, seguida de Almirall (segundo), Johnson & Johnson (tercero), AbbVie (cuarto) y Novartis (quinto); mientras que en innovación destacan Abbvie (primero), Lilly (segundo), Sanofi (tercero), Almirral (cuarto) y Johnson & Johnson (quinto).
En Endocrinología y Nutrición las empresas más prestigiosas son Novo Nordisk (primero), Lilly (segundo), Sanofi (tercero), AstraZeneca (cuarto) y Abbott (quinto). En innovación, han sido reconocidas Lilly (primero), Novo Nordisk (segundo), Sanofi (tercero), Abbott (cuarto) y AstraZeneca (quinto).
Las más prestigiosas en Geriatría son Abbott (primero), Nestlé (segundo), Nutricia (tercero), AstraZeneca (cuarto) e Ital (quinto). En innovación se han destacado Nestlé (primero), Lilly (segundo), Abbott (tercero), AstraZeneca (cuarto) y Bayer (quinto).
En Hematología la empresa farmacéutica con mejor reputación y más innovadora ha sido Johnson & Johnson, seguida de Novartis (segundo), AbbVie (tercero) y Roche (cuarto) en ambas categorías. En prestigio, cierra la lista AstraZeneca, mientras que en innovación lo hace Bristol Myers Squibb.
En Medicina Familiar y Comunitaria, las empresas con más reputación son AstraZeneca (primero), Lilly (segundo), GSK (tercero), Boehringer Ingelheim (cuarto) y Pfizer (quinto). En innovación, destacan Lilly (primero), AstraZeneca (segundo), Pfizer (tercero), GSK (cuarto) y Boehringer Ingelheim (quinto).
En Medicina Física y Rehabilitación, la empresa con mejor reputación es Ipsen Pharma (primero), seguido de Merz Pharma (segundo), Grünenthal (tercero), Allergan (cuarto) y AbbVie (quinto). Las más innovadoras han sido Grünenthal (primero), Ipsen Pharma (segundo), Storz Medical (tercero), Ibsa Iberia (cuarto) y GE HealthCare (quinto).
En Medicina Intensiva, Pfizer ha sido la empresa más prestigiosa e innovadora, seguida de Medtronic Biopharma (segundo), MSD (tercero), AstraZeneca (cuarto) y Gilead (quinto), el mismo orden en ambas categorías.
En Medicina Interna, Pfizer vuelve a ocupar el primer puesto en ambas listas. En reputación, le siguen Novartis (segundo), GSK (tercero), Gilead (cuarto) y AstraZeneca (quinto); mientras que en innovación destacan Gilead (segundo), Novo Nordisk (tercero), Novartis (cuarto) y AstraZeneca (quinto).
En Nefrología, los tres primeros puestos de las tres categorías están ocupados por AstraZeneca (primero), Boehringer Ingelheim (segundo) y Novartis (tercero). En reputación, completan la lista Amgen (cuarto) y Fresenius (quinto), mientras que en innovación lo hacen Fresenius (cuarto) y Bayer (quinto).
En Neumología, GSK ha sido la empresa más reputada e innovadora, seguida de AstraZeneca. En reputación, les siguen Chiesi (tercero), Boehringer Ingelheim (cuarto) y Sanofi (quinto). En innovación, destacan Sanofi (tercero), Chiesi (cuarto) y Boehringer Ingelheim (quinto).
En Neurología, Novartis primero y Roche después, han sido las más reputadas e innovadoras. En reputación, les siguen UCB Pharma (tercero), Biogen (cuarto) y Pfizer (quinto). En innovación, se encuentran Biogen (tercero), Lilly (cuarto) y Sanofi (quinto).
En Obstetricia y Ginecología, Gedeon Richter ha sido la más reputada e innovadora. En reputación, destacan Bayer (segundo), Ital Farmaco (tercero), Theramex (cuarto) y Ferring (quinto). En innovación, se encuentran Theramex (segundo), Bayer (tercero), Ferring (cuarto) y MSD (quinto).
En Oftalmología, las más reputadas son Alcon (primero), Roche (segundo), Bayer (tercero), Thea Pharma (cuarto) y Brill Pharma (quinto). En innovación, se encuentran Roche (primero), Bayer (segundo), Alcon (tercero), Thea Pharma (cuarto) y Brill Pharma (quinto).
En Oncología, la más reputada ha sido AstraZeneca, seguida de Roche (segundo), MSD (tercero), Bristol Myers Squibb (cuarto) y Pfizer (quinto). En innovación, han destacado MSD (primero), Roche (segundo), AstraZeneca (tercero), Bristol Myers Squibb (cuarto) y Pfizer (quinto).
En Otorrinolaringología, los tres primeros puestos de ambas categorías están ocupados por GSK (primero), Sanofi (segundo) y Laboratorios Salvat (tercero). En reputación, completan la lista Faes Farma (cuarto) y MSD (quinto), mientras que en innovación lo hacen AstraZeneca (cuarto) y MSD (quinto).
GSK también ha logrado el primer puesto de ambas categorías en Pediatría; mientras que Johnson & Johnson ha hecho lo propio en Psiquiatría; AbbVie en Reumatología; y Astellas Pharma en Urología.