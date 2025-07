Infosalus.- Organizaciones sindicales rechazan un Estatuto Marco propio para los médicos

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Las organizaciones sindicales SATSE, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, con representación en el Ámbito de Negociación del Estatuto Marco, han mostrado este lunes su rechazo a un Estatuto Marco propio para los médicos, como sí reclaman desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Así lo han expresado durante una rueda de prensa en la que han informado sobre la situación de las negociaciones y en la que han denunciado la "tomadura de pelo" que supone para ellos el último borrador que el Ministerio de Sanidad les remitió el pasado viernes. Además, han fijado como "líneas rojas" para apoyar el Estatuto que este incluya una retribución adecuada a la clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria anticipada y parcial. Preguntados acerca de las reclamaciones sobre un Estatuto propio para la profesión médica, la presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor, ha explicado que este texto regula derechos y deberes, procesos de acceso al empleo público, régimen disciplinario, jornada, descansos, clasificación, permisos y provisión de plazas. Todas ellas, cuestiones que "afectan a todos", por lo que ha asegurado no entender que los médicos deban tener un texto diferenciado. "Entendemos que puede haber algún apartado específico que puede hablar de las jornadas de guardia de los médicos, pero ojo, jornadas de guardia no solo hacen los médicos, jornadas de guardia hacen muchos otros profesionales (...), no son exclusivas de los médicos", ha aseverado para detallar que tampoco comparten que haya un capítulo propio para médicos, sino, en todo caso, un apartado que hable de cómo los médicos tienen que hacer sus guardias. Al hilo, la responsable del Área de Políticas Transversales de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, Lucía García, ha puesto de manifiesto que los médicos que se muestran a favor de un Estatuto propio "no son todos los médicos", sino aquellos representados por los sindicatos que han convocado las huelgas. "Algunos de los sindicatos que estamos aquí en esta mesa tenemos médicos, y médicos que les parece injusto todo lo que se está oyendo", ha garantizado. En este sentido, ha explicado que contar con textos diferenciados supondría un "agravio comparativo" entre categorías profesionales. Para su sindicato, la sanidad es un "grupo multidisciplinar" y todo el personal "debe tener cabida" en un único Estatuto Marco. En la misma línea se han expresado el secretario nacional de la Federación de Sanidad de la Confederación Intersindical Gallega (CIG-Saúde), Manuel G. Moreira, y la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell. "Ninguna mejora profesional, retributiva o social queda fuera del Estatuto Marco. Todas caben en el Estatuto Marco, para todos los profesionales estatutarios", ha insistido Moreira. Por su parte, el presidente del sector nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando Hontangas, ha defendido la representación efectiva de la realidad que ejercen en la Mesa del Ámbito de Negociación todos los sindicatos presentes en la rueda de prensa. "Seguramente, en las organizaciones que estamos aquí representadas tenemos mucha más afiliación de médicos que los que están convocando huelga", ha destacado.

