Infosalus. Quibim presenta una herramienta que mejora un 10,6% el diagnóstico precoz de cáncer de próstata

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

La compañía biotecnológica Quibim ha presentado una de sus últimas innovaciones en el diagnóstico precoz de cáncer de próstata con Inteligencia Artificial (IA), denominada QP-Prostate, que es capaz de detectar un 10,6% más de casos en etapas iniciales, en el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA), celebrada en Chicago (Estados Unidos).

Su última versión aporta "un nuevo nivel de inteligencia e interactividad a la imagen de la próstata", al incluir herramientas avanzadas de visualización y edición 3D que permiten a radiólogos y urólogos explorar la anatomía y las lesiones de la próstata con "mayor detalle", lo que facilita tanto la planificación como la selección de la biopsia.

Este tipo de mejoras reducen la incertidumbre diagnóstica, mejoran la colaboración y respaldan la toma de decisiones "seguras y basadas en datos" a lo largo de todo el proceso del paciente, algo especialmente relevante en un momento en el que los médicos se enfrentan a "crecientes desafíos" para ofrecer diagnósticos precisos mientras gestionan un mayor volumen de pacientes y flujos de trabajo.

El fundador y consejero delegado de Quibim, Ángel Alberich-Bayarri, ha destacado que QP-Prostate permite abordar estos desafíos "proporcionando una solución totalmente integrada que combina análisis avanzados de IA, integración clínica perfecta e informes estandarizados, cubriendo todo el flujo asistencial".

Cabe destacar que este producto ya cuenta tanto con la certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el marcado CE de la Unión Europea (UE).

Además, el Servicio de Salud de Reino Unido (NHS) ha escogido esta tecnología para un programa de cribado de cáncer de próstata en varios hospitales del país, en un programa piloto que permitirá dar seguimiento a unos 3.000 pacientes.

Durante el evento, Quibim también ha mostrado los últimos avances de un prototipo de herramienta contra el cáncer de mama, que se espera que esté operativo en los próximos meses.

Las jornadas han servido igualmente para reforzar alianzas estratégicas que permitan a la empresa expandirse en los mercados internacionales, logrando que Philips anuncie su decisión de integrar la herramienta QP-Prostate dentro de su plataforma de radiodiagnóstico DynaCAD Prostate.

Ambas compañías buscan crear un flujo de trabajo de diagnóstico más conectado que proporciona a los médicos información más clara y rápida, en una colaboración que se ampliará a otras afecciones detectables mediante imágenes de resonancia magnética.

Del mismo modo, la compañía Aidoc ha anunciado un acuerdo estratégico con Quibim para incorporar su herramienta de próstata a su plataforma aiOS.

"Nuestra colaboración con Aidoc refleja un compromiso compartido con la medicina de precisión y la integración de tecnologías de inteligencia artificial en los flujos clínicos. Juntos estamos avanzando en la precisión diagnóstica del cáncer de próstata y permitiendo que los radiólogos ofrezcan una atención más rápida y exacta, mejorando los resultados de los pacientes en todo el mundo", ha expresado Alberich-Bayarri.