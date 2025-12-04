Infosalus.- Ribera Salud afirma que el audio de su CEO está "fuera de contexto" y que los pacientes siguen siendo prioridad

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El grupo Ribera Salud ha afirmado este jueves que el audio filtrado de su CEO, Pablo Gallart, en el que se apunta que da instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables, está "fuera de contexto" y que en ninguno de sus centros se han producido este tipo de prácticas, en los que los pacientes "siguen siendo" su prioridad.

"Las informaciones recientemente publicadas sobre unos extractos de una grabación de una reunión interna en el Hospital de Torrejón no reflejan el contenido íntegro de la reunión y se encuentran fuera de contexto. Aun así, en un ejercicio de responsabilidad empresarial, el CEO Pablo Gallart ha solicitado voluntariamente desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría", ha expresado Ribera Salud en un comunicado.

Así se ha pronunciado tras la publicación en el diario 'El País' de un audio con "extractos" de su intervención ante una veintena de mandos de la empresa y del hospital el 25 de septiembre, tras lo que ha incidido en que la ética de sus profesionales es "incuestionable" y que su práctica diaria responde al cuidado de la salud de los pacientes.

La empresa también ha manifestado que esta circunstancia "de ninguna manera" puede poner en duda el trabajo de sus más de 9.000 profesionales y cien centros de trabajo, y ha recalcado que en ninguno de sus centros "se han producido prácticas contrarias al interés general de los ciudadanos".