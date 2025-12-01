Infosalus. Salud por Derecho insta a superar las barreras comerciales para garantizar el acceso a lenacapavir frente al VIH

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Salud por Derecho ha instado este lunes a superar las barreras comerciales que limitan el acceso a lenacapavir frente al VIH donde más se necesita, para lo que ha reclamado que se amplíen las licencias, se agilicen los registros nacionales y se fijen precios asequibles que permitan integrar el tratamiento en todos los sistemas públicos de salud.

Esta es una de las reivindicaciones de la organización en el Día Mundial del VIH/sida, en el que también ha llamado a reforzar la financiación multilateral y asegurar que mecanismos como el Fondo Mundial cuenten con los recursos suficientes para mantener los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

En alusión a los datos de ONUSIDA, Salud por Derecho ha recordado que en 2024 se produjeron 1,3 millones de nuevas infecciones por VIH y, en total, 40,8 millones de personas vivían con VIH en el mundo. La cobertura mundial de tratamiento antirretroviral se mantiene en torno al 77%, según cifras de 2023, lo que deja a millones de personas sin acceso.

Junto a esto, la organización ha aseverado que los recortes en financiación internacional están teniendo un impacto significativo, llevando a reducir o suspender programas de atención en numerosos países. Más de 2,5 millones de personas han perdido el acceso a PrEP a lo largo de 2025 y más del 60% de todas las organizaciones de VIH dirigidas por mujeres han perdido financiación o se han visto obligadas a suspender su labor.

Durante la última ronda de financiación del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, que reunió a jefes de Estado y representantes de más de 30 países, se movilizaron US$11.340 millones, una cifra significativa pero aún lejos de los US$18.000 millones que se estiman necesarios.

Algunos donantes, entre ellos varios países africanos, India e Irlanda, aumentaron sus aportaciones, mientras que otros las redujeron y la Unión Europea todavía no ha anunciado ninguna cifra. España confirmó 145 millones de euros, un incremento respecto a la ronda anterior que desde Salud por Derecho han valorado, aunque han reclamado su aumento hasta los 200 millones.

LENACAPAVIR: APROBADO, PERO INACCESIBLE

Lenacapavir se muestra como una opción muy prometedora para la profilaxis preexposición (PrEP), ya que además de reducir de forma muy eficaz el riesgo de adquirir el VIH, tan solo se administra dos veces al año, a diferencia de la PrEP oral diaria. Aunque está autorizado en Estados Unidos y la Unión Europea para uso preventivo, la licencia voluntaria gestionada por Gilead Sciences impide su acceso a millones de personas.

Según ha explicado Salud por Derecho, esta licencia permite fabricar versiones genéricas asequibles solo en un grupo limitado de países y deja fuera a 26 países de América Latina, Europa del Este, Asia y África, muchos de ellos con un número elevado de nuevos casos.

En países europeos como España, la versión comercializada de lenacapavir para tratamiento supera los US$40.000 al año, a pesar de que estudios independientes estiman que el coste de producción ronda los US$25 anuales. En España, aunque el uso preventivo ya está autorizado, todavía no está disponible en el sistema público.

Durante 2025 se han anunciado acuerdos con dos fabricantes de genéricos en India para producir versiones de bajo coste a partir de 2027, con un precio estimado de US$40 por persona y año. Estas iniciativas apoyadas por Unitaid se complementan con los mecanismos de compra conjunta del Fondo Mundial, que permiten negociar precios más bajos y garantizar el suministro.

Para Salud por Derecho, estas iniciativas son positivas, pero no resuelven los obstáculos inmediatos al acceso en los países excluidos de la licencia o en aquellos donde el precio actual impide su incorporación a los sistemas públicos de salud.