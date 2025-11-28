Infosalus.- Sanidad confía en aprobar el protocolo común frente a la gripe el 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este viernes que confía en aprobar el protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios el día 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública, después de que las comunidades autónomas hayan expresado su sintonía en este sentido durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Cuando hemos hablado de esto con las comunidades autónomas, creo entender que se han comprometido a que el día 3 van a aprobar un protocolo común. Han intervenido solo dos comunidades (y han ido) en la misma línea que el Ministerio: necesitamos un protocolo común y necesitamos que sea aprobado el día 3 en la Comisión de Salud Pública", ha señalado en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria con las comunidades autónomas.

En este sentido, ha expresado creer que se ha "superado" el contexto del año pasado, cuando varios consejeros se negaron a aprobar el plan y este terminó publicándose como un documento de recomendaciones en la web del Ministerio. "El día 3 veremos a ver qué es lo que se va a votar. Pero es un protocolo que se ha aprobado de manera técnica con todas las comunidades", ha añadido.

