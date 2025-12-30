Infosalus. Sanidad convoca 131 plazas para reforzar la gestión en salud y consumo

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Sanidad ha convocado 131 plazas de empleo público para reforzar las tareas de planificación, control y gestión de las políticas públicas en salud y consumo, de las que 98 serán plazas de acceso libre y 33 por promoción interna.

Tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), 21 plazas pertenecen al Área de garantías de calidad, seguridad, eficacia y correcta información de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos, productos de cuidado personal y biocidas, destinadas a atender las necesidades de personal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Otras 51 plazas se destinarán a Vigilancia en Salud Pública, Sistemas de Información Sanitaria y Cartera Común; nueve plazas irán a Consumo; y otras seis a Seguridad alimentaria y nutrición.

El proceso se realizará a través de unas oposiciones para los aspirantes de libre acceso, y a mediante un sistema de concurso-oposición para quienes se presenten por promoción interna.

Los aspirantes solo podrán presentar una única solicitud, eligiendo una de las cuatro áreas de especialización en las que se distribuyen las plazas ofertadas y uno solo de los sistemas generales de acceso, bien para acceso libre o bien para promoción interna.

La inscripción en el proceso selectivo se realizará de forma telemática a través de la aplicación de inscripción en pruebas selectivas (IPS) del Punto de Acceso General, en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (29 de diciembre de 2025). Por lo tanto, el plazo de inscripción finalizará el 28 de enero de 2026.