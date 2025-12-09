Infosalus.- Sanidad cree que un Estatuto Marco exclusivo para médicos "rompe" con la idea de gestión en equipo del sistema sanitario

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que un Estatuto Marco exclusivo para los médicos "rompe" con la idea de gestión en equipo del sistema sanitario, una medida por la que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes.

"Desde nuestro punto de vista, rompe la idea de que el sistema sanitario tiene que ser gestionado como una conjunción de profesionales que trabajan en equipo para la atención del paciente. Ese punto, que para el sindicato convocante parece ser un elemento fundamental, para nosotros supone un elemento de ruptura de la ordenación jurídica del propio sistema sanitario y de cómo coordinamos y protegemos los derechos y deberes del conjunto de los profesionales", ha declarado Padilla durante una entrevista en el programa 'La Hora' de La 1, recogida por Europa Press.

Tras ello, ha recalcado que Sanidad en ningún momento "se ha cerrado en banda" a incluir otras propuestas de contenido y siempre que respetase las competencias, tales como la eliminación de las guardias de 24 horas con tope de 17 horas, la reducción de la jornada laboral semanal a 45 horas, el blindaje de los descansos o el fin a la temporalidad mediante OPEs obligatorias cada dos años, entre otras.

"Nos encontramos con que hay una parte importante de esas competencias, como puede ser por ejemplo la ligada a las retribuciones o la organización de los servicios, que son de las comunidades autónomas. A nosotros se nos demanda que incorporemos eso en el Estatuto Marco, pero si nosotros incorporamos eso en el Estatuto Marco, haciendo una invasión de competencias a las comunidades autónomas, nos exponemos a que la norma pueda ser recurrida y ser tirados abajo los posibles avances que puedan estar ahí", ha detallado.

Padilla también se ha mostrado comprensivo con el malestar de los profesionales sanitarios tras "décadas sin modificaciones sustantivas" de esta norma, y ha recordado que el nuevo texto se lleva negociando tres años, antes incluso de que la ministra de Sanidad, Mónica García, llegase a liderar el departamento.

"Así que nosotros lo que decimos (...) es que sigamos avanzando hasta llegar a un acuerdo a ese respecto porque creo que lo que tenemos que perder, que es que ese texto se metiera en un cajón, es muchísimo mayor que la posible ganancia de empezar desde cero", ha concluido.