Infosalus.- SATSE alerta de la saturación hospitalaria por la falta de medidas de las consejerías de Sanidad

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que la "gran mayoría" de hospitales en España están sufriendo situaciones de saturación y colapso, al no haber hecho "sus deberes" las correspondientes consejerías de Sanidad y no haber reforzado las plantillas enfermeras, entre otras actuaciones.

Así, SATSE resalta que la incidencia de la gripe A, junto a la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), ha alcanzado niveles muy elevados y acusa a las administraciones de no implementar planes de contingencia eficaces para evitar esta situación.

El Sindicato denuncia que situaciones como pacientes en los pasillos, falta de camas, salas de espera saturadas y largas demoras se están repitiendo en todo el Estado. SATSE ya había denunciado estos problemas en hospitales de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, Cantabria y Andalucía.

MÁS CASOS

La organización sindical incide, además, en el hecho de que el aumento de las hospitalizaciones se centra especialmente en personas vulnerables, como los mayores de 65 años, y que es previsible que los casos se incrementen con motivo de las fiestas navideñas debido al aumento de la interacción social por las visitas y encuentros familiares.

"Similares problemas a años anteriores e idéntica falta de una planificación adecuada de recursos por parte del conjunto de las consejerías de Sanidad que, una vez más, optan por dejar 'capear el temporal' a los profesionales que trabajan en las Urgencias de los hospitales, además de en otros servicios de estos centros sanitarios", apuntan desde el Sindicato.

ATENCIÓN PRIMARIA, "SATURADA"

SATSE recalca que la situación también es preocupante en los centros de salud, donde las agendas se encuentran "saturadas" y las esperas para ser atendidos son de hasta 10 días, lo que lleva a las personas a acudir a los servicios de Urgencias. "Se da el agravante, además, de que, en algunas autonomías, se cierran los centros de salud por las tardes", añade.

El Sindicato demandó el pasado mes de octubre al conjunto de administraciones sanitarias que desarrollasen planes de actuaciones eficaces, pero ha constatado que en muchas autonomías no lo han hecho, mientras que en las que sí han asegurado implementar actuaciones de refuerzo de plantillas en los hospitales y centros de salud, se está viendo que son "insuficientes".

Por ello, SATSE insiste en la urgente necesidad de que las consejerías de Sanidad dejen de "mirar hacia otro lado" y acometan las actuaciones necesarias para que las semanas que aún quedan de bajas temperaturas no lleven a un mayor colapso y saturación a los hospitales y centros de salud.