Infosalus.- Solidaridad Enfermera y Cruz Roja Española inician una campaña de promoción del autocuidado para personas sin hogar

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - La ONG del Consejo General de Enfermería (CGE), Solidaridad Enfermera, y Cruz Roja Española han puesto en marcha la campaña 'Tu bienestar importa', con el objetivo de transmitir a las personas sin hogar consejos de salud y autocuidado para poder ser "palanca de cambio" y ayudar a mejorar su situación de vulnerabilidad, junto con el reparto de kits de higiene y ropa de abrigo.

"Esta campaña es un reflejo muy claro de lo que perseguimos desde Solidaridad Enfermera: hacer acción social desde nuestra posición enfermera. De esta manera, nuestra idea es ir más allá de un necesario reparto de materiales de higiene personal y ropa de abrigo. Queremos hacer llegar pautas de salud y autocuidado; hacer gala de nuestra labor enfermera para cuidar más allá del ámbito asistencial", ha destacado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Así, la campaña incluye varios vídeos divulgativos grabados por enfermeras de la ONG que ofrecen consejos sencillos y directos para cuidar la piel, conservar alimentos o actuar ante una emergencia sanitaria. Además, se presenta información divulgativa sobre temas esenciales como la vacunación, dónde se pueden recibir vacunas y qué profesionales sanitarios pueden ofrecer ayuda.

Pérez Raya ha puesto en valor la colaboración con Cruz Roja, señalando que este trabajo en común es "un nuevo vehículo" para llevar más allá la acción social desde la perspectiva enfermera. Como resultado, las ONG repartirán más de 4.000 kits de higiene personal y ropa de abrigo entre personas sin hogar de toda España.

Dentro de este kit se encuentran materiales como cepillos de dientes, champú o crema hidratante, así como camisetas y pantalones térmicos, gorros o calcetines. Además, en el set se incluye una tarjeta escrita en varios idiomas con el mensaje "Tu bienestar importa" y un QR que deriva a la lista de vídeos con pautas y consejos de salud y autocuidado dentro de Canal Enfermero.

"Tanto los vídeos como el contenido del kit buscan acompañar e informar a quienes se encuentran en esta situación de vulnerabilidad extrema y recordarles que su bienestar nos importa. Los vídeos también les ayudan a adquirir habilidades que pueden aplicar y compartir con otras personas. Además, este material audiovisual puede utilizarse en los centros en los que reciben atención diariamente", han detallado las enfermeras María Zamora y Alba Vega, que han coordinado esta acción por parte de Solidaridad Enfermera.

Además, han expresado que colaborar con Cruz Roja les ha permitido saber cuántos kits eran necesarios y en qué lugares distribuirlos. "Su apoyo en la selección de los productos y en la entrega conjunta refuerza el impacto de esta iniciativa. Para ambas organizaciones, este proyecto representa una forma de sumar esfuerzos y recordar que el autocuidado y la salud deben estar al alcance de todas las personas, independientemente de su situación", han señalado.

Desde Cruz Roja Española, el director de Inclusión Social, Ramón Jané, ha celebrado esta colaboración, que "demuestra el valor de unir esfuerzos". Jané ha destacado que la aportación económica y profesional del Consejo General de Enfermería permite llegar a más personas, por lo que ha enfatizado la importancia de "crear redes y multiplicar sinergias" para "generar soluciones sostenibles y garantizar que nadie quede atrás".