Infosalus. Una nueva terapia muestra resultados prometedores en pacientes con leucemia linfoblástica

BARCELONA, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Una nueva terapia CAR-T de última generación ha mostrado resultados prometedores en un ensayo clínico de fase 1 en pacientes con leucemia limfoblástica aguda, con una respuesta global entre el 70% y el 100% en los pacientes, según la dosis.

La terapia CAR-T es una terapia personalizada que consiste en extraer células del sistema inmunitario de los pacientes, en este caso las células T, y modificarlas genéticamente para que expresen un receptor de antígeno quimérico (CAR), que permite reconocer de forma específica las células tumorales, informa el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) en un comunicado este lunes.

El nombre de esta terapia es Rapcabtagene autoleucel, que se fabrica en 48 horas utilizando la plataforma T-Charge, y los resultados demuestran que presenta un perfil de seguridad manejable y actividad antitumoral.

El jefe clínico de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Pere Barba, afirma que las terapias de células T "han demostrado una eficacia sin precedentes en pacientes con diferentes tumores malignos de células B".

Barba presenta este lunes los resultados ante el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología (ASH), que se está celebrando en Florida (Estados Unidos) desde este sábado.

LEUCEMIA LIMFOBLÁSTICA

La leucemia aguda linfoblástica es un cáncer agresivo de la sangre que afecta típicamente a pacientes pediátricos, pero puede afectar también a adultos.

La primera línea de tratamiento consigue curar entre el 50% y el 60% de los pacientes adultos; aquellos que recaen tienen un pronóstico muy desfavorable, por lo que resulta "imprescindible" investigar nuevas terapias para esta población de pacientes.