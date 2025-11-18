Infosalus.- Vacunólogos subrayan que un mejor uso de las vacunas podría reducir un 22% el consumo anual de antibióticos

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Grupo de Trabajo de Vacunas y Resistencias Antibióticas de la Asociación Española de Vacunología (AEV) ha subrayado este martes que un mejor uso de las vacunas podría reducir un 22% el consumo anual de antibióticos, al prevenir enfermedades que requieran del uso de este tipo de medicamentos.

"Además, permiten reducir significativamente el consumo de antibióticos y proteger a las poblaciones más vulnerables", han apuntado los especialistas de la AEV, quienes han insistido en la necesidad de reforzar los programas de inmunización, y de sensibilizar tanto a profesionales sanitarios como a la población general sobre el papel de las vacunas en la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos.

Con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, han manifestado que la prevención de infecciones cobra especial relevancia en un momento de preocupación por el aumento global de las resistencias antimicrobianas, una amenaza para la salud pública que ya causa 1,1 millones de muertes anuales.

Los expertos también han advertido que estas resistencias ya están presentes en una de cada seis infecciones bacterianas diagnosticadas en el laboratorio, lo que "compromete la eficacia de los tratamientos habituales y supone una grave amenaza para la salud pública".

"Solo mediante un enfoque integral que incluya la vacunación es posible contener esta creciente amenaza para la salud global", han expresado desde la organización.

Asimismo, han hecho énfasis en que la prevención de enfermedades y la reducción del uso de antibióticos pasa por tomar otras medidas como hacer un uso responsable de estos fármacos, poniendo como ejemplo algunos programas de optimización, que han permitido reducir su consumo hasta en un 40%, lo que ayuda a preservar su efectividad y proteger la salud pública.

Otras intervenciones de control de infección, incluido el lavado de manos, pueden igualmente reducir las resistencias a antibióticos y las infecciones asociadas a la atención hospitalaria hasta en un 70%.