Infosalus.- Vithas pone en marcha un comité para estandarizar la atención urgente en todos sus hospitales

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El grupo Vithas ha informado de que ha puesto en marcha un modelo pionero de atención urgente en hospitales privados, basado en un Comité Corporativo de Urgencias de adultos encargado de coordinar, evaluar y mejorar de forma continua los servicios de todos sus hospitales.

Según Vithas, el Comité Corporativo de Urgencias, creado en 2022 para homogeneizar los procedimientos, circuitos y estándares de calidad de la atención urgente, cobra ahora un mayor protagonismo ante la crisis epidemiológica de gripe que afecta a toda España.

En las últimas semanas, los hospitales Vithas han registrado un incremento significativo en la demanda de atención urgente. Para Vithas, este aumento de casos ha puesto de relieve la importancia de este modelo, que permite responder con "agilidad, seguridad y homogeneidad", y garantiza que un paciente reciba la misma atención en cualquiera de los 22 hospitales del grupo.

"Queríamos que un paciente sintiera que está recibiendo exactamente la misma atención en cualquier servicio de urgencias del grupo, con procesos estandarizados, protocolos de calidad y seguridad definidos y resultados medibles", explica Idoya Sanluis, jefa de servicio de urgencias del Hospital Vithas Vigo y directora de procesos asistenciales corporativa.

En este punto, aseguran que el Comité Corporativo de Urgencias cuenta con una estructura que favorece la implantación de mejoras adaptadas a la realidad asistencial de cada hospital. Así, está presidido por David Baulenas, director corporativo Asistencial del grupo Vithas; Irene Alosete, responsable corporativa de Calidad y Seguridad del paciente, es la secretaria del comité, y de la coordinación se encarga Sanluis, responsable de procesos asistenciales corporativa e integrada también en el comité como jefa de servicio de urgencias en Vithas Vigo.

Este comité está integrado además por un equipo multidisciplinar con jefes de servicio de urgencias y supervisoras de enfermería de cinco hospitales del grupo, que actúan como referentes territoriales y dan soporte al resto de centros.

"Gracias a un diagnóstico detallado de cada servicio de urgencias -que incluye datos estructurales, ratios de personal, tiempos de espera, fidelización del paciente (NPS) e indicadores clínicos y de gestión-, el comité identifica oportunidades de mejora y desarrolla planes de acción 'ad hoc' en cada hospital", detallan.

UNA MEJORA DEL 20% EN SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN TRES AÑOS

Entre los logros más significativos impulsados por el Comité Corporativo de Urgencias destaca la implementación del triaje avanzado, que habilita al personal de enfermería, agilizando así la atención médica y mejorando la experiencia del paciente. También se han desarrollado y estandarizado códigos tiempo-dependientes (ictus, infarto, sepsis, fractura de cadera), "garantizando una respuesta rápida y coordinada", y se han definido perfiles analíticos comunes y promovido el uso de indicadores clínicos para asegurar la adherencia a las guías de calidad.

"Hemos conseguido disminuir la variabilidad entre profesionales y hospitales, lo que se traduce en mayor seguridad, agilidad y confianza para nuestros pacientes", subraya Sanluis.

Así, en las encuestas de satisfacción y fidelización en los servicios de urgencias, en 3 años, la satisfacción de los pacientes ha aumentado un 20 por ciento, por encima del estándar del sector, según la evolución que ha experimentado el Net Promoter Score (NPS).

Por último, desde el grupo destacan que el modelo también se está replicando en otras áreas asistenciales, como las urgencias pediátricas, y podría extenderse próximamente al bloque quirúrgico u otras especialidades.