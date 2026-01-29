ING cierra 2025 con unos beneficios trimestrales superiores a lo previsto

29 ene (Reuters) - El banco internacional ING Groep superó el jueves las expectativas de beneficios trimestrales, impulsado por los fuertes ingresos por intereses y comisiones de los últimos tres meses de 2025.

Los beneficios del cuarto trimestre del banco neerlandés se situaron en 1.410 millones de euros (1.690 millones de dólares), frente a los 1.340 millones previstos por los analistas encuestados por la entidad crediticia.

La entidad elevó su previsión de ingresos totales para 2026 a unos 24.000 millones de euros, frente a los algo más de 23.000 millones del año pasado, gracias al crecimiento de los préstamos y las comisiones de los clientes.

ING espera que los costes aumenten modestamente, hasta los 12.800 millones de euros, frente a los 12.500 millones de euros de 2025.

La entidad también ha revisado al alza sus previsiones para 2027, ya que espera beneficiarse del crecimiento de las comisiones para impulsar los ingresos totales hasta aproximadamente 25.000 millones de euros.

"Hemos logrado un fuerte crecimiento comercial... respaldado por el crecimiento de nuestra base de clientes y un aumento del 15% en los ingresos por comisiones, hasta los 4.600 millones de euros", dijo Stephen van Rijswijk, consejero delegado de ING, en un comunicado.

ING ha superado un 2025 tormentoso, marcado por las tensiones geopolíticas y las guerras comerciales, sin sufrir pérdidas significativas en su rentabilidad, gracias al crecimiento de su base de clientes y a la ampliación de sus fuentes de ingresos.

