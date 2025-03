Ingebrigtsen sella un nuevo doblete en el cierre del Mundial 'indoor'

El noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón el sábado en los 3.000 metros, se hizo este domingo con el título mundial en los 1.500 metros en pista cubierta en Nankín (China), un doblete que ya había firmado en el Europeo bajo techo a principios de mes.

En el último día del Mundial, Ingebrigtsen paró el crono del kilómetro y medio en 3 minutos, 38 segundos y 79 centésimas, para superar en el podio al británico Neil Gourley (3:39.07) y al estadounidense Luke Houser (3:39.17).

"Esto es algo bastante único. Estuve concentrado en mi carrera, creo que me preparé bien y cumplí el objetivo. Todavía puedo hacer más", afirmó Ingebrigtsen, que logra un doblete que nadie firmaba desde la leyenda etíope Haile Gebrselassie en 1999.

Ingebrigtsen (24 años), que no había ganado nunca el título mundial en pista cubierta, se va de Nankín con dos medallas de oro.

Concluye además un invierno boreal perfecto, que inició en diciembre con el oro en los campeonatos de Europa de cross, a lo que sumó sendos récords del mundo en febrero en pista cubierta (1.500 m y la milla), antes de los dos dobletes 1.500-3.000 en el Europeo y el Mundial.

- Mahuchikh y Tentoglou decepcionan -

En los 1.500 metros femeninos, la etíope Gudaf Tsegay se escapó pronto y por momento parecía capaz de mejorar su récord mundial en pista cubierta, que es de 3:53.09. Finalmente su victoria fue en en 3:54.86, lo que constituye un récord del campeonato y la cuarta mejor marca de todos los tiempos.

La decepción de este Mundial de Nankín fue la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, campeona olímpica y plusmarquista mundial de salto alto, que solo pudo ser bronce (1,95 m) en una prueba ganada por la australiana Nicola Olyslagers (1,97 m), que revalidó su corona.

También falló el campeón olímpico y mundial griego Miltiadis Tentoglou, quinto en el salto largo, donde el vencedor fue el italiano Mattia Furlani (8,30 m).

Los otros oros del último día del evento fueron para el noruego Sander Skotheim (heptatlón, 6.475 puntos), la bahameña Devynne Charlton (60 m vallas, 7.72), los estadounidense Josh Hoey (800 m, 1:44.77) y Claire Bryant (salto largo, 6,90 m), la sudafricana Prudence Sekgodiso (800 m, 1:58.40), el neozelandés Tom Walsh (lanzamiento de bala, 21,65 m) y los dos relevos 4x400 m de Estados Unidos, tanto el masculino como el femenino.

- España eleva a tres sus bronces -

Después del bronce de Ana Peleteiro el sábado en el triple salto, España consiguió dos terceros puestos más el domingo, los de Fátima Diame (salto largo) y Josué Canales (800 metros).

El balance de tres bronces le permite superar ligeramente la cuenta del anterior Mundial bajo techo, el de Glasgow-2024, donde consiguió dos, los de Peleteiro y Diame en las mismas pruebas.

Diame ganó su medalla llegando a 6,72 metros, lo que le dejó en el tercer escalón de un podio donde la estadounidense Claire Bryant (6,90 m) fue oro y la suiza Annik Kalin (6,83 m) plata.

"Estoy muy contenta, pero a la vez me ha faltado como algo. Estuve algo cansada, pero me veía ahí con la lucha. Pero bueno, es una medalla y no me voy a quejar", declaró la saltadora valenciana de 28 años.

La sorpresa del cierre del Mundial para España fue el tercer puesto en 800 m de Elvin Josué Canales (23 años), de origen hondureño, que terminó en 1:45.03, solo superado por el estadounidense Josh Hoey (1:44.77) y por el belga Eliott Crestan (1:44.81).

Con este Mundial de Nankín clausurado, los atletas piensan ya en la temporada al aire libre, que tendrá su plato fuerte este año en otra cita en Asia, el Mundial de Tokio en septiembre.

vg/cpb/iga-dr/pm