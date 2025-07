Ingeniera de alimentos revela los 4 alimentos peligrosos que nunca come y que tú deberías dejar de consumir

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - La seguridad alimentaria es un aspecto fundamental para evitar enfermedades y mantener una buena salud. Algunos alimentos, aunque parezcan inofensivos o frescos, pueden provocar riesgos importantes si no se manipulan o consumen adecuadamente. Conocer qué productos evitar o cómo tratarlos correctamente ayuda a minimizar la exposición a contaminantes peligrosos. En un video de TikTok, la ingeniera de alimentos conocida como @yokarencortes detalla cuatro alimentos que evita por completo. La explicación se basa en evidencia científica y criterios técnicos, que alertan sobre prácticas comunes que pueden ser dañinas y muchas personas desconocen. ALIMENTOS CON MOHO Evitar cualquier alimento que tenga moho, aunque la parte visible sea pequeña, es lo recomendado. Según @yokarencortes, "la estructura invisible ya se extendió dentro del alimento" y la pelusa que se observa en la superficie es solo "la parte aérea del microorganismo". Esto implica que cortar la zona afectada no elimina el peligro latente en el resto del producto. Además, algunos hongos generan micotoxinas que no se eliminan ni con calor. Estas toxinas son catalogadas como cancerígenas de grupo 1, lo que significa que representan un riesgo serio para la salud a largo plazo. Por eso, el consumo de alimentos con moho debe evitarse dentro de lo posible. LECHE CRUDA La leche sin pasteurizar parece más natural y artesanal, pero puede suponer un riesgo si no se trata adecuadamente. La ingeniera destaca que este tipo de leche no ha pasado por un proceso clave llamado pasteurización, que consiste en eliminar microorganismos patógenos causantes de infecciones graves. Este riesgo es alto para poblaciones vulnerables como embarazadas y niños. La pasteurización garantiza la seguridad de los productos lácteos al reducir la carga microbiana sin alterar el valor nutricional, convirtiéndolo en un proceso indispensable para el consumo seguro. PESCADO MAL DESCONGELADO Descongelar pescado a temperatura ambiente es un error que puede generar proliferación bacteriana rápida y peligrosa. Según @yokarencortes, bacterias como la Salmonella "se multiplican cada 20 minutos", sobre todo en alimentos crudos y con alto contenido de agua y proteínas. El rango de temperatura entre 5 y 65 grados es especialmente peligroso para el crecimiento microbiano. Por eso, la recomendación es realizar la descongelación únicamente en refrigeración, manteniendo los alimentos bajo los 5 grados, para evitar el desarrollo de microorganismos dañinos. LECHUGA SIN DESINFECTAR Aunque la lechuga pueda parecer limpia y fresca, puede contener residuos de tierra, heces o incluso bacterias. Lavarse con agua corriente no elimina todos estos contaminantes, así que es importante llevar a cabo un proceso de desinfección adecuado. La ingeniera de alimentos aconseja usar "un tercio de cucharadita de cloro por litro de agua" o productos específicos con grado alimentario para desinfectar la lechuga. Es importante seguir las instrucciones de uso para garantizar la eliminación de microorganismos sin afectar la seguridad ni calidad del alimento.