Ingeniera parapléjica se convierte en primera usuaria de silla de ruedas en viajar al espacio

Una ingeniera parapléjica de Alemania despegó el sábado en un viaje en cohete que hizo realidad su sueño, dejando atrás su silla de ruedas para flotar en el espacio mientras contemplaba la Tierra desde lo alto.

Gravemente herida en un accidente de bicicleta de montaña hace siete años, Michaela Benthaus se convirtió en la primera usuaria de silla de ruedas en el espacio, lanzándose desde el oeste de Texas con la compañía Blue Origin de Jeff Bezos. La acompañó un ejecutivo retirado de SpaceX, también nacido en Alemania, Hans Koenigsmann, quien ayudó a organizar y, junto con Blue Origin, patrocinó su viaje. No se revelaron los precios de sus boletos.

El vuelo espacial de 10 minutos requirió solo ajustes menores para acomodar a Benthaus, según la compañía. Esto se debe a que la cápsula autónoma New Shepard fue diseñada teniendo en cuenta la accesibilidad, "haciéndola más accesible para un rango más amplio de personas que los vuelos espaciales tradicionales", declaró Jake Mills de Blue Origin, un ingeniero que entrenó a la tripulación y los asistió el día del lanzamiento.

Entre los anteriores turistas espaciales de Blue Origin: personas con movilidad limitada y visión o audición reducida, y un par de personas de 90 años.

Para Benthaus, Blue Origin añadió una tabla de transferencia para pacientes para que pudiera deslizarse entre la escotilla de la cápsula y su asiento. El equipo de recuperación también tenía una alfombra para colocar en el suelo del desierto tras el aterrizaje, proporcionando acceso inmediato a su silla de ruedas, que dejó atrás al despegar. Practicó de antemano, con Koenigsmann participando en el diseño y las pruebas. Ya había un ascensor en la plataforma de lanzamiento para ascender los siete pisos hasta la cápsula situada en la cima del cohete.

Benthaus, de 33 años, parte del programa de formación de graduados de la Agencia Espacial Europea en Holanda, experimentó fragmentos de ingravidez durante un vuelo parabólico en avión desde Houston en 2022. Menos de dos años después, participó en una misión espacial simulada de dos semanas en Polonia.

"Nunca pensé realmente que ir en un vuelo espacial sería una opción real para mí porque incluso siendo una persona súper saludable, es tan competitivo, ¿verdad?" dijo a The Associated Press antes del vuelo.

Su accidente acabó con cualquier esperanza que tuviera. "No hay historia de personas con discapacidades volando al espacio", indicó.

Cuando Koenigsmann la llamó el año pasado sobre la posibilidad de volar en Blue Origin y experimentar más de tres minutos de ingravidez en un salto espacial, Benthaus pensó que podría haber un malentendido. Pero no lo había, y aceptó de inmediato.

Es una misión privada para Benthaus sin participación de la agencia espacial, que este año autorizó al astronauta de reserva John McFall, un amputado, para un futuro vuelo a la Estación Espacial Internacional. El exparalímpico británico perdió su pierna derecha en un accidente de motocicleta cuando era adolescente.

Una médula espinal lesionada significa que Benthaus no puede caminar en absoluto, a diferencia de McFall, quien usa una pierna protésica y podría evacuar una cápsula espacial en una emergencia al aterrizar por sí mismo. Koenigsmann fue designado antes del vuelo como su ayudante de emergencia; también fue elegido para ayudarla a salir de la cápsula y bajar el corto tramo de escaleras al final del vuelo.

Benthaus fue firme en hacer todo lo que pudiera por sí misma. Su objetivo es hacer que no solo el espacio sea accesible para los discapacitados, sino también mejorar la accesibilidad en la Tierra.

Aunque recibe muchos comentarios positivos dentro de "mi burbuja espacial", comentó que los externos no siempre son tan inclusivos.

"Realmente espero que se esté abriendo para personas como yo, como espero ser solo el comienzo", señaló.

Además de Koenigsmann, Benthaus compartió el viaje con ejecutivos de negocios e inversores, y un científico informático. Aumentaron la lista de viajeros espaciales de Blue Origin a 86.

Bezos, el multimillonario fundador de Amazon, creó Blue Origin en 2000 y lanzó su primer vuelo espacial de pasajeros en 2021. Desde entonces, la compañía ha enviado naves espaciales a órbita desde Cabo Cañaveral, Florida, utilizando el cohete New Glenn, más grande y potente, y está trabajando para enviar módulos de aterrizaje a la luna.

