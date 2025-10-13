Ingeniero de California gana concurso de calabazas gigantes con una de más de 1000 kilos

HALF MOON BAY, California, EE.UU. (AP) — Un ingeniero y entusiasta de la jardinería ganó el premio principal en un concurso anual de pesaje de calabazas en el norte de California después de cultivar una que pesó 1064 kilogramos (2346 libras).

Brandon Dawson, de Santa Rosa, California, se alzó con la victoria el lunes en el 52º Campeonato Mundial de Pesaje de Calabazas en Half Moon Bay, al sur de San Francisco.

Dawson levantó los brazos en el aire y sentó a sus dos hijos sobre la calabaza gigante —casi del mismo peso que un vehículo sedán o un gran bisonte— después de ser coronado como el ganador de este año.

“Mi mente está un poco acelerada porque estuve en esta posición el año pasado cuando perdí por 3 kilogramos (6 libras)”, dijo en entrevista.

Dawson, un ingeniero de manufactura en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive, dijo que lleva cinco años cultivando calabazas gigantes. Las habilidades de precisión adquiridas en su trabajo le ayudaron con el riego y la luz solar adecuados para ayudar a que su calabaza creciera, comentó.

Dijo que disfruta involucrar a sus hijos en el proceso. El premio eran US$20.000.

“Nos gusta pasar tiempo en el huerto y ver cómo crece”, expresó Dawson sobre su hijo de 2 años y su hija de 4 años.

“Mi hija de 4 años ahora puede realmente prestar atención al proceso de crecimiento”, especialmente porque las calabazas gigantes pueden crecer de 23 a 32 kg (50 a 70 libras) al día, añadió.

La calabaza de Dawson fue la subcampeona en el concurso del año pasado en Half Moon Bay cuando la calabaza ganadora cultivada por el profesor de horticultura, Travis Gienger, pesó 1121 kg (2471 libras).

Gienger, de Anoka, Minnesota, estableció un récord mundial en el concurso de California en 2023 porque su calabaza gigante pesó 1247 kg (2749 libras). La calabaza de Gienger se dañó a principios de esta temporada y no pudo participar en el concurso de este año en California.

Dos hermanos en Inglaterra rompieron el récord de Gienger a principios de este mes con una calabaza que pesó 1278 kg (2819 libras).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.