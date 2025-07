Ingenieros, ecologistas y bomberos, tras el fuego de Méntrida (Toledo): “Un monte gestionado no arde”

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (COITF), WWF España y Tecnifuego han recordado la importancia de contar con planes de autoprotección frente a incendios en municipios en contacto con lo forestal tras fuegos como el ocurrido de Méntrida (Toledo), que ha dejado hasta ahora 3200 hectáreas (ha) afectadas, repartidas equitativamente entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha, así como carreteras dañadas y numerosos evacuados y confinados. De acuerdo con la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, se espera que el incendio sea perimetrado en su totalidad "en las próximas horas". A raíz de este noveno Gran Incendio Forestal (GIF) registrado en España en 2025 --así son calificados todos los que afectan a más de 500 ha-- , los Ingenieros Forestales han insistido en que los incendios se previenen "durante todo el año mediante una gestión activa, técnica y profesional". Asimismo, han denunciado que "la narrativa dominante invisibiliza el problema estructural y desactiva el compromiso político y social necesario para afrontarlo". "Un monte gestionado no arde. Un monte rentable se cuida. El verdadero ecologismo del siglo XXI se basa en la acción, la ciencia y el compromiso con el territorio", han destacado. En este sentido, han insistido en la importancia de integrar el riesgo de incendios en la planificación urbanística, con especial atención a las zonas de interfaz urbano-forestal, y brindar apoyo técnico y financiero a los Ayuntamientos para conseguir este objetivo. "Para ello, se requiere un apoyo institucional claro y continuado, respaldado por una dotación presupuestaria adecuada que haga posible la implantación y mantenimiento efectivo de los planes de autoprotección", han indicado. Al margen de ello, han pedido reconocer y tratar a los montes como infraestructuras verdes "esenciales" para la seguridad, la economía y el equilibrio ecológico del país, tal y como reconoce la Ley de Montes. En este sentido, también han incidido en la necesidad de aumentar la inversión estable en prevención, planificación y gestión forestal efectiva, con un mínimo de 100 euros por hectárea por año. Según establece la Estrategia Forestal Española, esto equivaldría a unos "3000 millones de euros, o lo que es lo mismo, al 0,18% del Producto Interior Bruto (PIB) español". Asimismo, han solicitado que se lleve a cabo una gestión activa de al menos el 1% de la superficie forestal nacional cada año y que se fomente la bioeconomía rural mediante el impulso de aprovechamientos sostenibles, empleo verde y servicios ecosistémicos. 95% DE INCENDIOS TIENEN CAUSA EVITABLE Por otro lado, la especialista en incendios forestales de WWF, Lourdes Hernández, ha explicado en declaraciones a Europa Press que según las "primera hipótesis" el incendio se ha originado en una cuneta, por lo que "muy probablemente" se ha iniciado por una colilla. Por ello, apela al "sentido común de la ciudadanía". "El 95% de los incendios tienen causa evitable. Cada año se producen 9300 incendios, lo que es un absoluto disparate. (...) Las administraciones no son las únicas responsables de prevenir incendios, sino que la ciudadanía tiene mucho margen para que todos estos incendios que tienen causa humana no se inicien", ha indicado. Aunque la experta considera que cada vez hay "una mayor conciencia ciudadana" en torno a los incendios, ha puntualizado que "todavía queda mucho por hacer". Así, ha criticado que las administraciones continúen afrontando los incendios "del mismo modo que hace 60, 70 años" cuando el problema ha cambiado "de manera radical" por el desarrollo urbanístico, el abandono rural, la crisis climática, etc. "Las administraciones continúan poniendo el foco en la extinción, cuando son los propios bomberos quienes llevan años avisando de que cada vez están más próximos al colapso, o sea, cada vez se están enfrentando a más incendios frente a los cuales no pueden hacer nada porque no pueden entrar en condiciones de seguridad", ha advertido. Así, ha insistido en la necesidad de invertir en prevención "a escala paisaje". Entre otras cuestiones, ha abogado por la gestión forestal y la inversión en el medio rural y en el sector primario para que vuelva a haber usos tradicionales del paisaje para que éste esté "adaptado" y que en caso de que haya un incendio, las llamas no se propaguen tan rápidamente. A su vez, ha tildado de "disparate" que la planificación urbanística continúe dando licencias para que se continúe pudiendo urbanizar en zonas forestales y de monte y ha denunciado que el "80%" de estos municipios en contacto con lo forestal no disponen de los planes de autoprotección con los que deben contar por ley. "No nos estamos dando cuenta como sociedad del riesgo que corremos para las personas que están habitando en estos lugares", ha avisado. INVERTIR MÁS EN LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS El vicepresidente de Tecnifuego, Antonio Tortosa, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el incendio de Méntrida (Toledo) es "más de hierbas y zona media". Al margen de limpiar la zona --algo que recomienda hacer en general en bosques, parques, etc. en la temporada antes del verano-- también ha abogado por plantar especies vegetales que sean menos inflamables. Entre otras demandas, el experto ha pedido también más concienciación y contar con planes de autoprotección. "Pero bueno, todavía hay por invertir. Invertir más que en material, que creo, y repito, que se está haciendo, más en la formación o en la mentalización de las personas", ha concluido.

