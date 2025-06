Inglaterra-2022 a Suiza-2025: los tres años de la revolución española

De equipo prometedor a referencia del fútbol femenino en solo tres años. El camino fue de todo menos fácil pero la selección española cambió de dimensión entre la última Eurocopa, Inglaterra-2022, en la que cayó en cuartos, y Suiza-2025, en la que parte como gran favorita.

En el último torneo continental la Roja cayó 2-1 con un gol en la prórroga ante Inglaterra el 20 de julio de 2022 en Brighton, ofreciendo un digno papel ante el equipo anfitrión y a la postre vencedor de la competición.

Rebelión de las 15

Dos meses después comenzó el terremoto: más de la mitad de la selección -15 futbolistas- renunció a jugar a través de un correo electrónico al "no verse en condiciones" hasta que se produjeran cambios y la federación se comprometiera a crear un entorno más profesional, al considerarse en desigualdad con las potencias europeas.

"No puede ser que valga ir en cualquier condición a jugar la Eurocopa. Queremos ganarla, no jugarla", decía entonces Alexia Putellas, que ya había ganado el primero de sus dos Balones de Oro (2021), y que no estaba entre las 15 firmantes al haberse lesionado de gravedad antes del torneo continental.

Sí estaba su compañera del Barcelona Aitana Bonmatí, que tomó el relevo en el palmarés del gran trofeo individual ganando las dos siguientes ediciones (2023 y 2024).

Mundial y escándalo

Tras meses de polémicas, pero con el mismo seleccionador que había sido cuestionado en la carta -Jorge Vilda- y algunas de las denunciantes repescadas en la lista, entre ellas Bonmatí, España gana el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023, con la revancha (1-0) ante Inglaterra en la final del 20 de agosto.

En el palco de honor, Luis Rubiales, presidente del fútbol español, empieza a dar la nota: de pie, a menos de dos metros de la reina de España, Letizia, y de la infanta Sofía, se agarra sus genitales como gesto de celebración.

A continuación, en la ceremonia de entrega de medallas, Rubiales da un beso forzado en la boca a la jugadora Jenni Hermoso delante de las cámaras de todo el mundo. El gran escándalo acaba de explotar.

Dimisión de Rubiales

Las condenas se multiplican a nivel mundial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, denunció "un gesto inaceptable" y estimó que las disculpas de Rubiales no eran "suficientes y adecuadas".

"¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!": durante una estridente asamblea general extraordinaria de la Federación Española, Luis Rubiales declara el 25 de agosto que continúa en el puesto.

Jenni Hermoso abandona el silencio el mismo día y señala ser "víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento".

Las 23 jugadoras de la Roja campeona del mundo anuncian que no volverán a vestir los colores del equipo nacional si no se producen cambios profundos.

El caso llega a los tribunales con una querella por "agresión sexual". Rubiales termina por dimitir el 10 de septiembre en una entrevista al periodista de la televisión inglesa Piers Morgan y en una carta difundida en la prensa. Cinco días antes había sido despedido Jorge Vilda, figura cercana del presidente. Le reemplaza al frente de la 'Roja' su adjunta, Montse Tomé, que se mantiene en el cargo. - Hermoso fuera de la Eurocopa - Arranca 2024 y España extiende su ciclo victorioso con el triunfo en la primera edición de la Liga de Naciones, derrotando a Francia (2-0) en la final en febrero, pero se queda a los pies del podio en su primera participación olímpica, en París 2024, al caer en semifinales y en el partido por el bronce ante Alemania (1-0). A pesar de los cambios y del salto de calidad, el ruido sigue acompañando a la Roja en 2025. El último capítulo, la convocatoria para la Eurocopa (2-27 julio en Suiza), en la que Tomé no incluyó a Hermoso; máxima goleadora histórica (57 dianas), además de referente fuera del campo. La delantera no tardó en reaccionar en las redes sociales: "Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor". "Pienso que está enfadada y que lo tiene que gestionar", señaló Tomé, al frente de un equipo que no abandona la rebeldía que lleva en el ADN y que es una de las claves de sus éxitos. pm/dam