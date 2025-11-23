Inglaterra acaba con el sueño de Argentina de cerrar invicta su gira británica

La selección argentina de rugby, que soñaba con terminar su gira por tierras británicas con una histórica tercera victoria, cayó este domingo ante Inglaterra en Twickenham, en las afueras de Londres, por 27-23.

Los Pumas, que se habían impuesto las dos últimas semanas en Cardiff a Gales y a Escocia en Edimburgo en la ventana de noviembre, soñaban con un hito histórico que no pudo consumar.

Tras ir perdiendo por 17-0, Argentina logró meterse en el partido (17-16) en el segundo tiempo, sin poder consumar lo que hubiera sido la tercera victoria de su historia en Twickenham.

El sueño de ganar tres test-matches por primera vez en una gira internacional por Reino Unido se puso difícil en los primeros minutos.

Inglaterra, que sumó su undécima victoria consecutiva en partidos internacionales, ya ganaba por 10-0 a los once minutos.

Primero un drop del apertura George Ford (8), y en la siguiente jugada un try de Max Ojomoh (10) y la consiguiente conversión de Ford (11), puso a Inglaterra con una ventaja difícil de remontar para los Pumas.

Argentina, que nunca mostró su mejor cara en el primer tiempo, parecía ver escaparse el triunfo con el segundo try inglés, en el minuto 25, apoyado por el wing Immanuel Feyi-Waboso.

La conversión de Ford, puso a Inglaterra con una aparente inalcanzable ventaja de 17-0.

Un penal del apertura argentino Tomás Albornoz (35) dio los primeros puntos a unos Pumas, que apenas inquietaban al potente equipo inglés (17-3).

Dos caras de Argentina

Tras el descanso, Argentina, inofensiva en la primera parte, salió con otra cara y el centro Justo Piccardo apoyó el primer try de los Pumas al inicio del segundo tiempo (45).

La conversión de Albornoz, dejó el marcador en un esperanzador 17-10.

El apertura argentino marcó poco después un penal (51), que dejaba un marcador apretado (17-13).

Los Pumas se habían hecho con la posesión del balón y ponía en muchas dificultades a Inglaterra, incapaz de acercarse al ingoal argentino.

Un nuevo penal anotado por Santiago Carreras (59), que había sustituido a Albornoz como apertura, puso a Argentina cerca de la remontada (17-16).

Pero Inglaterra, inexistente en el segundo tiempo, despertó con un try del centro Henry Slade y la conversión de Ford (65), para ampliar la ventaja (24-16).

El propio Ford, con un penal a falta de siete minutos (73), aseguró la victoria de Inglaterra (27-16).

De nada sirvió el segundo try argentino, anotado al final por Rodrigo Isgró (80) y la conversión de Carreras para dejar el 27-23 final.

Con este triunfo, tras 31 partidos entre ambos equipos, Inglaterra suma 24 victorias, frente a 5 de Argentina y dos empates.

Los Pumas no pudieron sumar un tercer triunfo en Twickenham contra Inglaterra, después de haber ganado allí en 2006 (25-18) y 2022 (30-29).

psr/dr