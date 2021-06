Inglaterra achaca a la variante "delta" el aumento de casos de covid-19

LONDRES, 4 jun (Reuters) - La prevalencia de las infecciones por COVID-19 en Inglaterra casi se duplicó en la última semana de mayo, ya que la variante "delta" de COVID-19 detectada por primera vez en la India se convirtió posiblemente en la más extendida, según mostraron el viernes las estimaciones oficiales. La Oficina Nacional de Estadística (ONS) indicó que se estima que 1 de cada 640 personas en Inglaterra tenía COVID-19 en la semana que terminó el 29 de mayo, en comparación con 1 de cada 1.120 una semana antes, lo que supone la proporción más alta desde la primera mitad de abril. Las estimaciones —basadas en muestras de la población— también sugieren que la variante británica de COVID ya no es la cepa dominante en Inglaterra. "En la semana que terminó el 29 de mayo de 2021, hemos observado un aumento de casos en Inglaterra que no es compatible con la variante del Reino Unido... es probable que se trate de la variante... identificada por primera vez en la India", dijo la ONS. El miércoles, el primer ministro Boris Johnson dijo que sería cauteloso a la hora de levantar las restricciones por coronavirus, ya que aún no está claro hasta qué punto estaría protegida la población contra un nuevo aumento de casos de COVID-19 en caso de que el confinamiento finalizara por completo como está previsto a finales de este mes. Se cree que la variante delta se propaga más rápidamente que la dominante en el Reino Unido, aunque los expertos afirman que las vacunas siguen ofreciendo protección contra la enfermedad grave. El mes pasado, el servicio público de salud de Inglaterra dijo que dos inyecciones de la vacuna de COVID-19 eran casi tan eficaces contra la variante delta como contra la de Reino Unido. (Reporte de Andy Bruce y Sarah Young; edición de Kate Holton, traducido por Tomás Cobos)

Reuters