Inglaterra: afición del Tottenham sueña con retorno de Pochettino

Pese al deseo de los aficionados sobre el retorno de Pochettino, quien guió al Tottenham a la final de la Champions League 2018-19, las casas de apuestas inglesas descubrieron que el gran favorito para reemplazar a Frank es el italiano Roberto De Zerbi, quien acordó la rescisión de su contrato con Olympique de Marsella, según informó el club francés.

También el tabloide británico The Sun destacó a De Zerbi como el favorito de la directiva del Tottenham para reemplazar a Frank por la gran campaña que registró al mando del Brighton & Hove Albion.

A la espera de una definición formal sobre el sucesor de Frank, la directiva confió al neerlandés John Heitinga, que en enero pasado había asumido como asistente del DT danés, la dirección de los "Spurs" de manera interina.

La prensa inglesa también refirió que el portugués Marco Silva, actual DT del Fulham; el español Xavi Hernández (libre) y el alemán Jurgen Klinsmann (sin equipo tras su despido de la selección de Corea del Sur en 2024) integran la lista de candidatos considerados por la directiva del Tottenham.

La destitución de Frank se conoció solo horas antes del despido de Sean Dyche como DT del Nottingham Forest, lo cual elevó a la cantidad récord de 8 entrenadores que perdieron su trabajo durante la temporada 2025-26 de la Premier League.

Nottingham Forest, que marcha decimoséptimo en la Premier League con 27 puntos, tres más que West Ham, que está en zona de descenso con Burnley (18) y Wolverhampton (9), ya había despedido durante esta temporada al portugués Nuno Espirito Santo y al australiano Ange Postecoglou.

Paradójicamente, Dyche fue despedido tras el empate 0-0 como local contra Wolverhampton por la fecha 26 de la Premier League y una semana después de haber recibido el premio al "mejor DT del mes de enero".

La decisión de la directiva del Nottingham Forest había comenzado a tomar forma tras el empate 1-1 contra Crystal Palace y la derrota por 3-1 contra Leeds United, por las fechas 24 y 25 de la Premier League, respectivamente.

Dyche duró solo 114 días como DT del Nottingham Forest, con el que sumó 22 puntos en 18 partidos, un desempeño mucho más auspicioso al registrado con Nuno Espirito Santo (actual DT del West Ham) y con Postecoglou, quien permaneció en el cargo durante 39 días.

También Chelsea decidió cambiar de entrenador durante la temporada, pues Chelsea contrató a Liam Rosenior en reemplazo del italiano Enzo Maresca, mientras que Michael Carrick asumió de modo interino en Manchester United en lugar del portugués Ruben Amorim.

El ya mencionado Nuno Espirito Santo reemplazó a Graham Potter en West Ham y Rob Edwards asumió en lugar del portugués Vitor Pereira en Wolverhampton. (ANSA).