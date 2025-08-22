LA NACION

Inglaterra aplasta 69-7 a EEUU en apertura del Mundial femenino de rugby

La anfitriona Inglaterra, gran favorita del Mundial femenino de rugby, inauguró este viernes el...

La anfitriona Inglaterra, gran favorita del Mundial femenino de rugby, inauguró este viernes el torneo con un triunfo lógico y convincente (69-7) sobre Estados Unidos en Sunderland.

Era el choque que servía para levantar el telón de una competición que se cerrará el 27 de septiembre en Twickenham, el templo del rugby inglés.

El duelo ante las estadounidenses se presentaba como un trámite y es lo que fue, con una Inglaterra muy superior y que demostró por qué no ha perdido ningún partido desde la última final mundialista, en 2022.

Estados Unidos, décimo equipo del ranking mundial, resistió solo 25 minutos, hasta que Erica Jarrell-Searcy firmó un try que acercó a su equipo a siete puntos (14-7) de las locales.

Pero a partir de ahí Inglaterra fue una apisonadora y con un parcial de 55-0 hasta el final del encuentro selló un triunfo abrumador.

La competición continúa el sábado, cuando se jugará el otro partido del grupo A, el de Inglaterra, entre Australia y Samoa.

También el sábado se disputan otros tres juegos: dos en el grupo B (Canadá-Fiyi y Escocia-Gales) y uno en el D (Francia-Italia).

