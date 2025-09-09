Inglaterra aplasta a Serbia 0-5 y roza el boleto al Mundial

Inglaterra pasó por encima de Serbia (0-5), este martes en Belgrado, logrando una quinta victoria en otros tantos partidos de clasificación al Mundial 2026, de nuevo sin recibir un solo gol.

Los vigentes subcampeones de Europa dominan el grupo K con 15 puntos, muy por delante de Albania (2ª con 8 puntos tras ganar 1-0 en Letonia) y de Serbia (3ª, 7 puntos), el rival a priori más duro para los Three Lions, aunque los balcánicos cuentan con un partido menos.

Inglaterra suma 13 goles a favor y ninguno en contra antes de sus tres últimos partidos clasificatorios previstos en octubre y en noviembre.

Pero sobre todo en Belgrado elevaron su juego por primera vez bajo la dirección de Thomas Tuchel, el seleccionador aterrizado en enero.

Este martes, Harry Kane (33), Noni Madueke (35) y Ezri Konsa (52) pusieron el partido cuesta abajo. Marc Guéhi (75), después de la expulsión del capitán serbio Nikola Milenkovic, y Marcus Rashford de penal (90) terminaron de sentenciar.

