Inglaterra: Arsenal a la final de la EFL Cup

El alemán Kai Havertz, ex jugador del Chelsea, selló la agónica victoria del Arsenal en el séptimo minuto adicionado del complemento del partido disputado en el Emirates Stadium de Londres.

Los "Gunners" del DT español Mikel Arteta, que sólo ganaron la EFL Cup en dos ocasiones (1986-87 y 1992-93), habían vencido al Chelsea por 3-2 como visitante en la ida y buscarán una tercera coronación en su séptima final del torneo.

Arsenal, que lidera la Premier League con 53 puntos, alineó al ecuatoriano Piero Hincapié y a los brasileños Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli.

A su vez, el Chelsea del DT Liam Rosenior, quinto en la Premier League con 40 unidades, contó con el ecuatoriano Moisés Caicedo, con el argentino Enzo Fernández, cuyo compatriota Alejandro Garnacho ingresó a 75' por el brasileño Andrey Santos, que también titular con su connacional Joao Pedro, mientras que el también brasileño Estevao fue incluido a los 60'.

Arsenal espera en la final de Wembley al ganador de la segunda semifinal, que se definirá mañana en el Etihad Stadium, donde Manchester City buscará aprovechar su triunfo por 2-0 en la ida como visitante contra Newcastle, campeón defensor de la EFL Cup.

Manchester City, que marcha segundo en la Premier League con 47 puntos, ganó la Copa de la Liga inglesa en 8 ocasiones, mientras que Newcastle se coronó únicamente en la edición 2024-25.

