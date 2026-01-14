Inglaterra: Arsenal venció al Chelsea

Ben White abrió el marcador a los 7' para Arsenal, que aumentó su ventaja a los 49' mediante el sueco Viktor Gyokeres, pero el argentino Alejandro Garnacho descontó a los 57' para Chelsea.

El español Martín Zubimendi volvió a aumentar la diferencia para Arsenal a los 71', mientras que Garnacho puso cifras definitivas a los 83' del partido disputado en Stamford Bridge.

Arsenal lidera la Premier League con 49 puntos, 18 más que Chelsea y 6 más que Manchester City, que en la víspera venció por 2-0 como visitante al Newcastle en la ida de otra llave de semifinales de la EFL Cup.

Manchester City, que comparte el segundo puesto de la Premier League con Aston Villa, buscará sellar como local su boleto a la final en la revancha prevista el 4 febrero en el Etihad Stadium contra Newcastle, campeón defensor de la Copa de la Liga inglesa. (ANSA).